Türkiye’den GKRY’ye sert tepki: Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp etmeye çalışıyorlar

Sözcü Keçeli, GKRY'nin 2003 yılından bu yana, Kıbrıs Adası'nın egemen eşit unsuru olan Kıbrıslı Türkleri görmezden gelerek bölgedeki kıyıdaş ülkelerle tek taraflı ikili anlaşmalar imzaladığını hatırlattı. Keçeli, "Son olarak Lübnan ile 2007'de akdedilmiş ancak yürürlüğe girmemiş olan MEB anlaşması dün yeniden imzalanmıştır" dedi.

TÜRKİYE KONUYA KIBRIS MESELESİ ÇERÇEVESİNDE YAKLAŞIYOR

Keçeli, anlaşmanın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin 18 Mart 2020'de BM nezdinde tescil ettirdiği kıta sahanlığının dışında kaldığını belirtti, ancak Türkiye'nin konuya Kıbrıs meselesi ve Kıbrıslı Türklerin hakları bağlamında yaklaştığını vurguladı.

GKRY YETKİSİZ

Dışişleri Bakanlığı, GKRY'nin Ada'nın tümünü temsil etmediğini ve Ada'yı ilgilendiren tek taraflı tasarruflarda bulunma yetkisinin bulunmadığını hatırlattı.

Sözcü Keçeli, "Lübnan veya bölgedeki diğer kıyıdaş ülkelerin GKRY ile bu tür anlaşmalar imzalaması, Kıbrıslı Türklerin eşit hak ve çıkarlarını doğrudan ilgilendirmektedir" dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Keçeli, uluslararası toplumu GKRY'nin tek taraflı adımlarına destek vermemeye çağırdı. Açıklamada, "Ada'nın egemen ve eşit unsuru olan Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını gasp etmeye yönelik girişimlere alet olunmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE VE KKTC KARARLI

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.