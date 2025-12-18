Bakan Fidan BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi
AA
18.12.2025
Dışişler Bakanı Hakan Fidan, katıldığı 16. Büyükelçiler Konferansı programının ardından BM Kıbrıs Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi.