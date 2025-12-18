18 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Bakan Fidan BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi

Bakan Fidan BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.12.2025 18:44 Güncelleme: 18.12.2025 18:45
Bakan Fidan BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi

Dışişler Bakanı Hakan Fidan, katıldığı 16. Büyükelçiler Konferansı programının ardından BM Kıbrıs Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi Bakan Fidan BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi Bakan Fidan BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör