18 Aralık 2025, Perşembe
ABD ve BAE hattında kritik temas: Masada Sudan var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.12.2025 10:35 Güncelleme: 18.12.2025 10:36
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, yaptıkları telefon görüşmesinde Sudan'da ateşkes sağlanması konusunu değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Al Nahyan telefonda görüştü.

Sudan'daki durumu değerlendiren bakanlar, "insani ateşkes" sağlanması gerekliliği hakkında konuştu.

İkili görüşmede ayrıca, "Husilerle mücadelede Yemen'deki istikrarın önemini" ele aldı.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

