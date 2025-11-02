El Faşir’de kanlı hafta sonu! Yüzlerce sivil katledildi: Sudan’da neler oluyor?

"AFRİKA'NIN HAMAS'I" BENZETMESİYLE İHVAN SUÇLAMASI

Dünya kamuoyunda, HDK'ye desteği belgelerle kanıtlanmış olan BAE'ye yönelik eleştiriler artarken, karşı propaganda hareketi dikkat çekti. Bu kampanyanın önde gelen ismi, Batı medyasında sıkça yer alan BAE'li analist Amjad Taha oldu.

Taha, Sudan ordusunu hem Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketiyle hem de Hamas ile ilişkilendiren paylaşımlara liderlik etti. Taha, yılın başında İngiliz Jewish News gazetesinde yayımlanan yazısında Sudan ordusu için "Afrika'nın Hamas'ı" ifadesini kullanmıştı.

SALDIRILARI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI MI?

Analist Taha, yakın zamanda bir İsrailli aile ile bir Sudanlı ailenin fotoğraflarını yan yana paylaşarak, her iki tarafın da "Müslüman Kardeşler liderliğindeki güçlerin kurbanı" olduğunu öne sürdü.

BAE'nin çabaları, Sudan ordusunu Batı'nın terör örgütü saydığı Müslüman Kardeşler ve Hamas gibi direniş örgütleriyle ilişkilendirerek, saldırıları meşrulaştırma girişimi olarak görülüyor.