ABD’den Sudan iç savaşını körükleyen kişi ve kurumlara yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'daki savaşı "körükleyen" aktörlere yaptırım uygulandığı belirtildi.



Açıklamada, "ABD hükümeti Sudan'daki iç savaşı ve bunun yıkıcı sonuçlarını körükleyen dört kişi ve dört kuruluşa yaptırım uyguladı." ifadeleri yer aldı.



Söz konusu kişi ve kuruluşların, eski Kolombiya askerlerini Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) saflarında savaşmaları için yasa dışı şekilde işe aldığı aktarılan açıklamada, bu kişiler arasında çocukların da yer aldığı vurgulandı.



Açıklamada, yaptırımların, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin "dış destek kaynaklarını kesmeyi ve örgütün sivil halka yönelik şiddet kapasitesini zayıflatmayı" amaçladığı kaydedildi.



SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ



Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.



Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.



On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

