MIT profesörü Nuno Loureiro evinde vurularak öldürüldü

Norfolk Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 47 yaşındaki fizikçi ve füzyon enerjisi uzmanı Nuno F. G. Loureiro, pazartesi gecesi Massachusetts eyaletine bağlı Brookline'daki evinde vuruldu. Loureiro, kaldırıldığı yerel hastanede salı günü hayatını kaybetti.

Savcılık, salı öğleden sonra itibarıyla herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

MIT'DE KİLİT GÖREV ÜSTLENMİŞTİ

2016 yılında MIT'de göreve başlayan Loureiro, geçen yıl üniversitenin Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi'nin direktörlüğüne atanmıştı. Temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesini hedefleyen merkez, Loureiro'nun göreve geldiği dönemde yedi binada faaliyet gösteren ve 250'den fazla kişinin çalıştığı, MIT'nin en büyük laboratuvarlarından biri konumundaydı.

Evli olan Loureiro'nun, Portekiz'in orta kesimindeki Viseu kentinde büyüdüğü, eğitimini Lizbon'da tamamladıktan sonra Londra'da doktora yaptığı belirtildi. MIT'nin aktardığı bilgilere göre Loureiro, üniversiteye katılmadan önce Lizbon'daki bir nükleer füzyon araştırma enstitüsünde görev yapıyordu.

"HERKES TARAFINDAN SAYGI DUYULAN BİR LİDERDİ"

MIT Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi'nin eski direktörü ve mühendislik profesörü Dennis Whyte, kampüs yayınına yaptığı açıklamada Loureiro için, "Bir mentor, arkadaş, öğretmen, meslektaş ve lider olarak etrafına ışık saçıyordu. Düşüncelerini net, şefkatli ve etkileyici bir şekilde ifade eden biri olarak herkesin takdirini kazanmıştı" ifadelerini kullandı.

MIT Başkanı Sally Kornbluth da yazılı açıklamasında Loureiro'nun ölümünü "şok edici bir kayıp" olarak nitelendirdi.

BROWN ÜNİVERSİTESİ SALDIRISIYLA BAĞLANTI YOK

Brookline'daki cinayet soruşturması, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Rhode Island eyaletinin Providence kentinde, Brown Üniversitesi'nde iki öğrencinin öldüğü ve dokuz kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yürütülüyor. FBI, salı günü yaptığı açıklamada iki olay arasında bilinen bir bağlantı olmadığını duyurdu.

"ÜÇ YÜKSEK SES DUYDUM, SİLAH SESİ SANDIM"

Loureiro'nun evinin yakınında yaşayan 22 yaşındaki bir Boston Üniversitesi öğrencisi, pazartesi akşamı üç yüksek ses duyduğunu ve bunun silah sesi olduğunu düşündüğünü söyledi. Boston Globe gazetesine konuşan Liv Schachner, "Hayatımda hiç bu kadar yüksek bir ses duymamıştım. Silah sesi olduğunu düşündüm. Anlaması çok zor; sanki sürekli tekrarlanıyor" dedi.

Gazetenin haberine göre, Loureiro'nun bazı öğrencileri salı öğleden sonra, üç katlı tuğla bir binada bulunan dairesine giderek saygı duruşunda bulundu.

PORTEKİZ'DEN TAZİYE MESAJI

ABD'nin Portekiz Büyükelçisi John J. Arrigo, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Loureiro'nun bilim dünyasına katkılarını ve liderliğini överek başsağlığı dileklerini iletti.

Loureiro, geçen yıl plazma bilimi laboratuvarının başına getirildiğinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"MIT, insanlığın en büyük sorunlarına çözüm bulmak için gidilen yerdir. Füzyon enerjisi insanlık tarihinin seyrini değiştirecek."