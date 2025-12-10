Yunanistan’da sokaklar karıştı: Limanlar, havalimanları kapatıldı! Hükümet çıkış yolu arıyor

Yunanistan, AFP

400 BİN HAYVAN İTLAF EDİLDİ: TARIM ÖLÜYOR

Yunan tarımı bu yıl sadece düşük fiyatlardan değil, aynı zamanda yıkıcı koyun çiçeği salgınından da darbe aldı. Salgının yayılmasını önlemek için 400 binden fazla koyun ve keçi itlaf edildi.

Çiftçiler, kayıpları için acil tazminat talep ediyor.

KRİZ BÜYÜYOR: HÜKÜMET 'DİYALOG HAZIRIZ' DİYOR AMA SOKAK SAKİNLEŞMİYOR

Başbakan Miçotakis protestoları yatıştırmak için görüşmelere açık olduğunu duyurdu. Ancak çiftçiler bu açıklamayı yetersiz buluyor.

Ayrıca Miçotakis, eylemlerin toplumsal tepkiyi tersine çevirebileceğini belirterek uyarıda bulundu:

"En sert eylemler, haklı talepleri gölgede bırakabilir."