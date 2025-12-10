Yunanistan'da sokaklar karıştı: Limanlar, havalimanları kapatıldı! Hükümet çıkış yolu arıyor
Girit’te havaalanlarının işgaliyle tırmanan çiftçi protestoları ülkeyi kilitledi. Binlerce traktör yolları kapatırken, hükümet tehlikenin büyüdüğünü kabul etti: “Kontrol zorlaşıyor.”
Yunanistan'da tarımsal sübvansiyon skandalı sonrası başlayan çiftçi öfkesi, Girit'te polis bariyerlerinin aşılması ve iki büyük havaalanının işgal edilmesiyle patlama noktasına ulaştı.
Heraklion ve Hanya'daki eylemler uçuşların iptal edilmesine yol açarken, protesto ateşi ülkenin dört bir yanına yayıldı.
Midilli'de ise çiftçiler feribottan yolcu inişini engelleyerek adayı adeta kilitledi.
20 BİN TRAKTÖR YOLLARDA: VOLON LİMANI'NI KARADAN VE DENİZDEN KAPATACAĞIZ
Kasım ayı sonundan bu yana binlerce traktör Yunanistan'ın otoyollarını, sınır kapılarını ve kritik ulaşım noktalarını bloke ediyor. Çiftçi temsilcisi Sokratis Alifteiras'a göre ülke genelinde 20 binden fazla traktör sokaklarda; bu sayı 25 bine dayanabilir.
Thessaly bölgesindeki çiftçiler, Volos Limanı'nı hem karadan hem denizden tamamen kapatma kararı aldı. Eylemin çarşamba sabahı başlaması bekleniyor.
HÜKÜMETİN BAŞINI YAKAN SKANDAL
Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümeti, AB savcılarının ortaya çıkardığı dev tarım desteği yolsuzluğu nedeniyle zor günler geçiriyor. Yapılan incelemelerde sahip olunmayan araziler için yıllarca haksız sübvansiyon alındığı, hayvan sayıların abartıldığı ve 30 milyon euroyu aşkın sahte başvuru yapıldığı tespit edildi.
Skandalın faturasının ise gerçek çiftçilere çıktığı belirtiliyor:
Her yıl yaklaşık 70 milyon euro kayıp!
Bir çiftçi, öfkesini şu sözlerle dile getiriyor:
"Para bir türlü bize ulaşmadı. Çalanlar hapse girmeli."
"ÜRETİM MALİYETİ KAZANÇTAN YÜKSEK"
Tütün ve pamuk üreticisi Vaios Tsiakmakis'in sözleri ülkedeki tarım krizinin boyutunu gözler önüne seriyor:
"Ürün fiyatları o kadar düşük ki, üretim maliyetimiz kazandığımız paradan daha fazla."
Bir başka üretici, Evripides Katsaros, yıllık 31 bin euro maliyetli armut hasadından yalnızca 27 bin euro kazandığını söyleyerek, sektörün "hayatta kalma mücadelesinde" olduğunu vurguluyor.
400 BİN HAYVAN İTLAF EDİLDİ: TARIM ÖLÜYOR
Yunan tarımı bu yıl sadece düşük fiyatlardan değil, aynı zamanda yıkıcı koyun çiçeği salgınından da darbe aldı. Salgının yayılmasını önlemek için 400 binden fazla koyun ve keçi itlaf edildi.
Çiftçiler, kayıpları için acil tazminat talep ediyor.
KRİZ BÜYÜYOR: HÜKÜMET 'DİYALOG HAZIRIZ' DİYOR AMA SOKAK SAKİNLEŞMİYOR
Başbakan Miçotakis protestoları yatıştırmak için görüşmelere açık olduğunu duyurdu. Ancak çiftçiler bu açıklamayı yetersiz buluyor.
Ayrıca Miçotakis, eylemlerin toplumsal tepkiyi tersine çevirebileceğini belirterek uyarıda bulundu:
"En sert eylemler, haklı talepleri gölgede bırakabilir."
Ancak sokakta durum bambaşka:
Çiftçiler, 'Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı' açıklamasında bulundu.
3.7 MİLYAR EURO SÜBVANSİYON YOLDA AMA GÜVEN SIFIR
Yetkililere göre tarım sektörü bu yıl toplam 3,7 milyar euro sübvansiyon alacak. Bu, geçen yıla göre 600 milyon euro daha fazla. Fakat çiftçiler güvenmiyor.
2017–2020 arasında meralar için verilen desteklerin yüzde 80'inin Girit'e gitmesi, skandalın boyutunu gözler önüne seriyor.
Bir bakan istifa ederken, sokaklardaki öfke ise durmak bilmiyor.
YUNANİSTAN'IN KADER HAFTASI
Traktörler şehir merkezlerine doğru ilerlerken, limanlar ve havaalanları birer birer kapanmaya başladı. Uzmanlara göre eylemler büyürse, Yunanistan'da ulaşım, ticaret ve turizm tamamen durma noktasına gelebilir.
Ülke diken üstünde:
Çiftçiler geri adım atmıyor, hükümet çıkış yolu bulamıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- The Game Awards 2025 ne zaman başlayacak? Yayın saati ve adaylar...
- Donuyoruz! 7 ilde kar başladı, Meteoroloji’den kritik uyarı: Şiddetli yağmur, don...
- 10-11 Aralık okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika: Hakkari, Van...
- Sığmıyor derdine son! Evinizin en küçük odası bile genişleyecek: İşte o dekorasyon sırları
- Mandalinaların ömrünü uzatan sır! O detayı kimse bilmiyor: Hemen uygulayın
- Oyuncu Murat Cemcir hastaneden taburcu oldu! İşte tüm detaylar
- Resmen tescillendi! Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu: Türkiye ilk 10’da
- ŞOK 10-16 Aralık indirim listesi açıklandı! Aktüel ürünler ve yeni kampanyalar
- Dişçiye gitmeyi erteleten tek şey o ses mi? İşte korkunuzun bilimsel kanıtı
- 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü: Anlamı, Önemi ve En Güzel Kutlama Mesajları
- Inter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
- Boyalı çay nasıl anlaşılır? Evde bu testi yapmak 3 saniyenizi alıyor