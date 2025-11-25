Venezuela’dan uçuşlar yeniden başlatılsın çağrısı

Son günlerde birçok uluslararası havayolu, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin Venezuela üzerinden uçuşların "potansiyel olarak tehlikeli" olabileceğine dair uyarısı sonrası ülke çıkışlı seferlerini iptal etmişti.

IATA, yaklaşık 350 havayolunu temsil eden bir kuruluş olarak, Venezuelalı yetkililerin bu kararını eleştirerek, "Zaten bölgedeki en az bağlantıya sahip ülkelerden biri olan Venezuela'ya ulaşımı daha da azaltacak" uyarısında bulundu.

Venezuela Bilgi Bakanlığı ve Sivil Havacılık Kurumu'ndan Reuters'a henüz bir açıklama gelmedi.

BİRÇOK ŞİRKET VENEZUELA UÇUŞLARINI ASKIYA ALMIŞTI

Öte yandan, İspanyol Air Europa havayolu, Madrid–Caracas hattındaki haftada beş seferini "koşullar uygun olana kadar" askıya aldığını duyurdu.

Plus Ultra havayolu da aynı rotayı geçici olarak durdurdu. Hafta sonunda, İspanyol IAG Grubu'na bağlı Iberia da Venezuelaya uçuşlarını askıya aldığını açıklamıştı; bu karar, Brezilya'nın Gol, Kolombiya'nın Avianca ve Portekiz'in TAP Air Portugal havayolları ile aynı yönde oldu.

Iberia sözcüsü, askıya almanın en az 1 Aralık'a kadar süreceğini belirtirken, Gol ise Salı ve Çarşamba günleri Caracas seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları da uçuşlarını cuma gününe kadar iptal etti.

ABD'DEN BÖLGEYE ASKERİ YIĞINAK

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), geçen cuma günü Venezuela çevresinde artan askeri hareketlilik ve kötüleşen güvenlik durumuna dikkat çekerek, uçakların her irtifada tehdit altında olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Son aylarda bölgede ABD donanmasının büyük bir askeri yığınağı dikkat çekiyor; bunlar arasında ABD'nin en büyük uçak gemisi, en az sekiz savaş gemisi ve F-35 uçakları bulunuyor.