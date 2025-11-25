Tahran temiz havaya hasret kaldı! Kuraklık ve yaptırımlarda etkenler arasında

İran'ın başkenti Tahran, tarihinin en zorlu kışlarından birini yaşıyor. Şehir, adeta bir zehir bulutuyla kaplanmış durumda. Hava kirliliği sadece insan sağlığını değil, tüm kentin işleyişini ve ekonomisini de durma noktasına getirdi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'daki son durumu ve vatandaşların yaşadığı çaresizliği aktardı.

ASIL SEBEP: SON 60 YILIN EN BÜYÜK KURAKLIĞI

Uzmanlar ve halk, sorunun temelinde yatan en büyük neden olarak tarihi kuraklığı işaret ediyor. Yıllardır devam eden ancak bu sene zirveye ulaşan yağışsızlık, havadaki zehirli partiküllerin dağılmasını engelliyor. A Haber'e konuşan bir Tahran sakini, yaşadıkları durumu şu sözlerle özetledi:

"Bu sene Tahran'a hiç yağmur yağmadı, sadece bir keresinde çiseledi. Her yıl Ekim, Kasım aylarında yağmur olurdu bu sene o da olmadı. Kuraklık birkaç yıldır var, bu sene daha da beterleşti. Haberlerde denilenlere göre son 60 senenin en kurak yılını yaşıyoruz."