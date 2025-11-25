Tahran temiz havaya hasret kaldı! Kuraklık ve yaptırımlarda etkenler arasında
Her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olan, ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık darbe vuran ve kamu hizmetlerini felç eden hava kirliliği kabusu İran'ı esir aldı. Başkent Tahran tehlikeli boyutlara ulaşan kirli havayla boğuşurken, okullar bir hafta süreyle tatil edildi. A Haber ekibi, nefes alınamayan Tahran'ın sokaklarına indi, halkın isyanını ve felaketin perde arkasını yerinde görüntüledi.
İran'ın başkenti Tahran, tarihinin en zorlu kışlarından birini yaşıyor. Şehir, adeta bir zehir bulutuyla kaplanmış durumda. Hava kirliliği sadece insan sağlığını değil, tüm kentin işleyişini ve ekonomisini de durma noktasına getirdi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'daki son durumu ve vatandaşların yaşadığı çaresizliği aktardı.
ASIL SEBEP: SON 60 YILIN EN BÜYÜK KURAKLIĞI
Uzmanlar ve halk, sorunun temelinde yatan en büyük neden olarak tarihi kuraklığı işaret ediyor. Yıllardır devam eden ancak bu sene zirveye ulaşan yağışsızlık, havadaki zehirli partiküllerin dağılmasını engelliyor. A Haber'e konuşan bir Tahran sakini, yaşadıkları durumu şu sözlerle özetledi:
"Bu sene Tahran'a hiç yağmur yağmadı, sadece bir keresinde çiseledi. Her yıl Ekim, Kasım aylarında yağmur olurdu bu sene o da olmadı. Kuraklık birkaç yıldır var, bu sene daha da beterleşti. Haberlerde denilenlere göre son 60 senenin en kurak yılını yaşıyoruz."
EĞİTİME "KİRLİ HAVA" ENGELİ: OKULLAR BİR HAFTA TATİL!
Kentin üzerine çöken zehirli sis, en çok çocukları etkiliyor. Tehlikeli seviyelere ulaşan kirlilik nedeniyle Tahran genelindeki tüm ilkokullarda eğitime bir hafta ara verildi. Ancak vatandaşlar bu tedbirin yeterli olmadığını düşünüyor. Bir Tahranlı, okulların kapanmasının sorunu çözmediğini belirtti:
"Hava kirliliği hayatı birçok yönüyle olumsuz etkiliyor. Nefes darlığı yaşayan insanlar çok zorlanıyor. Okulların kapanması sorun için çözüm olmaz çünkü çocuklar derslerinden geri kalıyor."
PERDE ARKASINDAKİ DİĞER NEDEN: YAPTIRIMLAR
Kuraklığın yanı sıra, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar da hava kirliliğini tetikleyen bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, yaptırımların enerji üretimindeki etkisini şu sözlerle anlattı:
"Özellikle kış aylarında havaların soğumasıyla elektrik üreten tesislerde doğalgaz yerine petrolün yan ürünlerinin kullanılması, hava kirliliğini arttıran başlıca etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Ülkeye karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar devam ettiği müddetçe, söz konusu sorunun yakın vadede çözülmesi de pek öngörülmüyor."
FELAKET SADECE TAHRAN'DA DEĞİL: HUZİSTAN DAHA KÖTÜ!
Hava kirliliği krizi sadece başkentle sınırlı değil. Ülkenin güneyindeki Huzistan eyaleti, petrol rafinerileri nedeniyle Tahran'dan çok daha kötü bir tabloyla karşı karşıya. Sadece son bir yılda en az 1.600 kişinin kirli hava nedeniyle hayatını kaybettiği eyaletin durumu, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Huzistanlı bir genç, yaşadıkları durumu şöyle ifade etti:
"Huzistanlıyım, oradaki durum petrol rafinerilerinin faaliyeti dolayısıyla Tahran'dan çok daha kötü."
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Tahran bu yıl sadece 6 gün "temiz hava" soluyabildi ve eyaletteki hiçbir kent, temiz hava kategorisinde yer almıyor.
