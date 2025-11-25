25 Kasım 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Suriye'de 4 toplu mezar tespit edildi

Suriye'de 4 toplu mezar tespit edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.11.2025 22:45
Suriye’de 4 toplu mezar tespit edildi

Suriye'nin Humus ilinde onlarca kişiye ait 4 toplu mezar bulundu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Humus'ta dört toplu mezar bulundu.

Toplu mezarlarda onlarca kişiye ait ceset kalıntılarının yer aldığı belirtildi.

