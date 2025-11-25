Rusya: ABD’nin resmi planı bizimle paylaşmasını bekliyoruz

Peskov, uçakta Rus gazetecilerine gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.



ABD'nin Ukrayna konusundaki barış planı hakkında basında çıkan haberleri takip ettiklerini dile getiren Peskov, "Ortaya çıkan metinde bazı değişiklikler yapıldığını anlıyoruz. Bir noktada, muhtemelen Amerikalılarla temaslarımız gerçekleşecek ve resmen planı alacağız. Şimdiye kadar yeni bir gelişme yok." diye konuştu.



Peskov, söz konusu planla ilgili çok fazla çelişkili bilginin yayıldığını ifade ederek, "ABD tarafının barış planının resmi halini bizimle paylaşmasını bekliyoruz. Müzakere sürecine tamamen açık kalacağız ve hedeflerimize siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERLERİ UKRAYNA DURDURDU"



İstanbul'da 2022'de yürütülen müzakerelerin Ukrayna tarafından durdurulduğunu anımsatan Peskov, "Şimdi durumun biraz farklı geliştiğini görebilirsiniz. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu projesine dayanarak Ukraynalılar ve Amerikalılar arasında çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Peskov, Trump yönetiminin hazırladığı planın, müzakere için iyi bir temel oluşturabileceğini söyledi.



Avrupa'nın söz konusu sürece katılımıyla ilgili konuşan Peskov, "Avrupa'daki güvenlik mimarisini Avrupalıların katılımı olmadan konuşmak zor. Bir aşamada, elbette, katılımları gerekli olacaktır." dedi.