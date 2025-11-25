25 Kasım 2025, Salı
Suriye'nin Lazkiye kırsalında "DEAŞ bağlantılı bir terör hücresi" çökertildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.11.2025 13:22 Güncelleme: 25.11.2025 13:24
Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye kentinde, "DEAŞ ideolojisine bağlı bir terör hücresinin" çökertildiği duyuruldu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın Lazkiye Emniyet Müdürüne dayandırdığı haberde, kentin kuzeyindeki Bedürsü bölgesinde, "eylem hazırlığından olan DEAŞ ideolojisine bağlı bir terör hücresine" operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda güvenlik güçleriyle çatışma çıktığı aktarılan haberde, bunun sonucunda hücre üyelerinin bir kısmının teslim alındığı, teslim olmayı reddeden 2 kişinin ise öldürüldüğü kaydedildi.

"Terör hücresinin çökertildiği" ifade edilen haberde güvenlik güçlerinin operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildiği, Suriye istihbarat birimine bağlı bir personelin de ağır yaralandığı bildirildi.

