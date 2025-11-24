Rusya'dan "barış planına" sert çıkış! Avrupalıların teklifine "işe yaramaz" yorumu

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin Avrupalılar tarafından sunulan karşı teklife dair açıklamada bulundu.

Uşakov, Avrupa'nın teklifinin "yapıcı olmadığını" ve "Rusya'nın işine yaramadığını" ifade etti. ABD planının bazı yönlerinin Rusya'ya daha uygun olduğunu ancak bazı konuların daha ayrıntılı tartışılması gerektiğini belirten Uşakov, "Bu planın tüm maddeleri değil, ancak çoğu bizim için oldukça kabul edilebilir görünüyor" dedi.

AVRUPALILAR'DAN KARŞI TEKLİF: UKRAYNA DAHA FAZLA ASKER BULUNDURSUN

Cenevre'de yürütülen görüşmelerde Avrupalılar, ABD'nin Ukrayna'da barış planına alternatif olarak Ukrayna'nın daha fazla asker bulundurmasına imkan sağlayan ve Ukrayna'ya NATO'nun 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri sunan bir karşı teklif sunmuştu. ABD'nin 28 maddelik barış planının değiştirilmiş bir versiyonu olan teklifte, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine getirilecek sınırlamaların ABD teklifinde öngörüldüğü üzere 600 bin yerine "barış döneminde 800 bin" olarak sınırlandırılması öngörülüyor.

"RUS VARLIKLARI DA KULLANILSIN"

Teklifte ayrıca ABD planındaki gibi "bazı bölgelerin fiilen Rusya'ya ait" kabul edilmesi yerine "toprak kontrolüne ilişkin müzakerelerin temas hattından başlaması" yer alıyor. ABD'nin planından farklı olarak söz konusu teklif, Ukrayna'nın mali olarak tazmin edilmesi ve bu çerçevede Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zarar karşılanana kadar dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasını da içeriyor. Teklifte, "Ukrayna tamamen yeniden inşa edilecek ve mali olarak tazmin edilecektir. Buna Rusya, Ukrayna'ya verdiği zararı karşılayana kadar dondurulmaya devam edilecek olan Rus egemen varlıkları da dahildir" denildi.

ABD planı, dondurulmuş Rus varlıklarından 100 milyar doların Ukrayna'nın yeniden inşası ve yatırımlar için ABD liderliğindeki bir girişime yönlendirilmesini ve bu girişimden elde edilen karın yüzde 50'sinin ABD'ye gitmesini öneriyordu.

Avrupa tarafının teklifi hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından hazırlanan teklifin ayrıca barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Ukrayna'da mümkün olan en kısa süre içinde seçim yapılması hedefini içerdiğini aktardı. ABD planını temel alan Avrupa teklifi, ittifakın bir üyesine yapılan saldırıyı tüm ittifaka yapılmış kabul eden NATO'nun 5. maddesine benzer bir güvenlik garantisinin de sağlanmasını ve bunun ABD'den alınmasını öneriyor.

ABD: TARAFLAR YENİ BARIŞ TASLAĞINDA ANLAŞTI

ABD, Cenevre'de yapılan görüşmelerin ardından savaşın sona ermesine yönelik yeni bir çerçeve üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin ABD'nin barış planını Cenevre'de görüştüğü kaydedilerek, görüşmelerin yapıcı, odaklı saygı çerçevesinde geçtiği, adil ve kalıcı barışa ulaşmak için ortak kararlılığın altının çizildiği aktarıldı. Açıklamada, "Her iki taraf da istişarelerin oldukça verimli olduğu konusunda mutabık kaldı. Görüşmelerde pozisyonların uyumlu hale getirilmesi ve net bir sonraki adımların belirlenmesi yönünde anlamlı ilerlemeler kaydedildi. Gelecekteki herhangi bir anlaşmanın Ukrayna'nın egemenliğini tamamen desteklemesi ve sürdürülebilir ve adil bir barış sağlaması gerektiği teyit edildi. Görüşmeler sonucunda taraflar güncellenmiş ve geliştirilmiş bir barış çerçevesi taslağı hazırladılar" denildi.

"Ukrayna heyeti, ABD'nin kararlılığı ve bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona ermesi için gösterdiği çabalar için minnettar olduğunu bir kez daha vurguladı" denilen açıklamada, Ukrayna ve ABD'nin gelecek günlerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı. ABD ve Ukrayna'nın süreç ilerledikçe Avrupalı ortaklarla da iletişimde olacağı belirtilen açıklamada, nihai kararın ABD ve Ukrayna Devlet Başkanı tarafından alınacağı belirtildi.

BARIŞ PLANININ SON ŞEKLİ TRUMP-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİYLE ELE ALINACA

Adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberlerde, Cenevre'de ekipler üzerinde uzlaşılacak herhangi bir barış planının son halini ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki yüz yüze görüşme ile alacağı ifade edildi. Yetkili, "İki başkan bir araya gelmeden hiçbir şey üzerinde anlaşılmış sayılmayacak" ifadelerini kullandı.