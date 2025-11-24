Pakistan’da intihar saldırısı: 6 ölü

Kent polis şefi Mian Saeed, intihar bombacılarının Federal Muhafız Birliği karargâhına girmeye çalışırken durdurulduğunu söyledi.

Bombacılardan biri karargâhın girişinde kendini patlattı. Diğer iki saldırgan ise iç avluya ulaşmayı başardı ancak burada güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikleri sırada etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri bölgeyi tamamen güvenlik çemberine aldı ve temizleme operasyonu yürütüyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin "çok sayıda hayatı kurtaran hızlı müdahalesine" teşekkür etti.

İki lider, yaptıkları ayrı açıklamalarda, "bu korkakça saldırılara rağmen" ülkenin terörle mücadelesinin devam edeceğini vurguladı.