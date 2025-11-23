İran dini lideri Hamaney tehlikede mi? İstihbarat Bakanı Hatib’den dikkat çeken açıklama

23 Kasım 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2025 17:16 Güncelleme: 23.11.2025 17:19
İran İstihbarat Bakanlığı, ABD ve İsrail dâhil olmak üzere yabancı düşmanların, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef almaya ve İran İslam Cumhuriyeti’ni istikrarsızlaştırmaya çalıştığı konusunda uyarıda bulundu.

Ülkenin ISNA haber ajansı, Cumartesi günü İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in, "Düşman, kimi zaman suikast girişimleriyle, kimi zaman düşmanca saldırılarla dini lideri hedef almak istiyor" dediğini aktardı.

Bakanın belirli bir olaydan mı bahsettiği netlik kazanmadı; ayrıca İranlı yetkililer sık sık yabancı komplo iddialarında bulunsa da, Hamaney'e yönelik tehditler konusunda bu denli açık açıklamalar, haziran ayında yaşanan 12 günlük İran-İsrail savaşı öncesinde nadiren görülmüştü.

Hatib, ABD ve İsrail'i doğrudan hedef alarak şu ifadeleri ekledi:
"Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde bu yönde hareket eden herkes, düşmanın sızdırdığı ajanlardır."

İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'da düzenlenen bir programa katılarak konuşma yaptı. ( İran Lideri Basın Ofisi/ Handout - Anadolu Ajansı )İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'da düzenlenen bir programa katılarak konuşma yaptı. ( İran Lideri Basın Ofisi/ Handout - Anadolu Ajansı )

Bu yılın başındaki çatışmalar sırasında İsrail, üst düzey İranlı askeri yetkilileri, nükleer bilim insanlarını, çeşitli tesisleri ve yerleşim bölgelerini hedef almış; ardından ABD de kritik nükleer tesislere yönelik saldırılara katılmıştı.

TRUMP HAMANEY İÇİN KOLAY HEDEF DEMİŞTİ

Savaş sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran-İsrail geriliminin daha da tırmanacağı gerekçesiyle İsrail'in Hamaney'i öldürme planını veto ettiğine dair iddialar sorulduğunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu iddiayı küçümserken, böyle bir hamlenin "çatışmayı bitireceğini" söyledi.

Aynı dönemde Trump, İran'ın dini liderinin "çok kolay bir hedef" olduğunu, fakat "onu ortadan kaldırmayacaklarını, en azından şimdilik" düşündüklerini söylemişti.

Trump daha sonra Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, İran'ın dini liderini "ÇOK ÇİRKİN VE UTANÇ VERİCİ BİR ÖLÜMDEN" kurtardığını iddia etmişti.

DEVLETİN TÜM KARARLARINDA SON SÖZ HAKKINA SAHİP

86 yaşındaki Hamaney, 1989'dan bu yana İran'ın dini lideri ve devletin tüm kararlarında son söz hakkına sahip.

Bu ayın başlarında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, savaş sırasında Hamaney'in hayatı için büyük endişe duyduğunu ve devlet kurumlarının "birbiriyle çatışmaya" başlayabileceğinden korktuğunu söylemişti.

Temmuz ayında Hamaney, savaş boyunca İsrail'in saldırılarının, İran'ı zayıflatmayı, "kargaşa yaratmayı ve halkı sokağa dökerek sistemi devirmeyi" hedeflediğini söylemişti.

24 Haziran'dan bu yana İran ve İsrail arasında bir ateşkes yürürlükte, fakat hem İsrail hem de ABD, Tahran'ın nükleer programı yeniden canlandırması hâlinde yeni saldırılar düzenleme tehdidinde bulunuyor.

