Çin’den Japonya’ya sert eleştiri: Güvenlik Konseyinde daimi koltuk sahibi olmaya layık değil

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Genel Kurulunda Güvenlik Konseyi reformu konusunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Japon Başbakan'ın sözlerini eleştirdi.



Takaiçi'nin sözlerinin, Çin'in iç işlerine müdahale olduğu, "tek Çin" ilkesini ve iki ülke arasında ilişkileri kuran siyasi belgelerin ruhunu ihlal ettiğini savunan Daimi Temsilci Fu, "Bu sözler, uluslararası adalete, savaş sonrası uluslararası düzene ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına hakarettir." ifadesini kullandı.



Japonya'nın bu tutumla barış kalkınmadan açıkça uzaklaştığına işaret eden Fu, "Böylesi bir ülke, Güvenlik Konseyinde daimi koltuk sahibi olmaya layık değil." değerlendirmesinde bulundu.

TAKAİÇİ'NİN TAYVAN'A İLİŞKİN SÖZLERİ



Japonya Başbakanı Takaiçi'nin 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik bir müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.



2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "ülkenin varlığını tehdit eden durum", müttefiklere yönelen fakat Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan saldırganlığa işaret ediyor. Ülke, bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırılan silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.



Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri olarak dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı bir tavır sergilemişti.



Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.



Pekin yönetimi, başta Takaiçi'den sözlerini geri almasını istemiş, Başbakan bunu reddedince Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak Tokyo yönetimine protesto notası vermişti.