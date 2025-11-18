ABD’den Tayvan’la 330 milyon dolarlık anlaşma! Çin silah satışına tepki gösterdi

ABD Savaş Bakanlığı, Tayvan'a F-16 savaş jetleri, C-130 Hercules kargo uçakları ve çok rollü IDF savaş uçakları için standart dışı bileşenler, yedek ve tamir parçaları, sarf malzemeleri ve aksesuarlarını, bunların bakımı ve iadesini içeren 330 milyon dolarlık satışa onay verdiğini bildirmişti. Alınan karar Donald Tump'ın ikinci iktidar döneminde onay verilen Tayvan'a yönelik ilk askeri satış olma özelliğini taşırken, karar Çin tarafından tepki ile karşılandı.

ÇİN'DEN KARARA TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD'nin Tayvan'a askeri satışının "tek Çin" ilkesini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temelini oluşturan "Üç Ortak Bildiri"yi ihlal ettiğine dikkati çeken Sözcü Lin, Çin'in buna karşı olduğunu ve kınadığını belirtti.

Tayvan sorununun, Çin-ABD ilişkilerinde "aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Lin, ABD'yi "tek Çin" ilkesine ve liderlerinin Tayvan bağlantılı sorunlarla ilgili taahhütlerine uyma, askeri gelişim yoluyla Tayvan'ın bağımsızlığı arayışında olan ayrılıkçılara "yardım ve yardaklık" etmeme çağrısında bulundu.

Lin, Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekeni yapacağını sözlerine ekledi.

"SAVAŞ UÇAKLARI PARÇASI VE BAKIM HİZMETLERİ SATILACAK"

A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Pekin'den son gelişmeleri aktardı:

Amerika'nın bu adımı aslında kritik bir zamanlamayla oldu. Çünkü malum Japonya geçtiğimiz günlerde Çin'e, Tayvan'da bir askeri harekâta karşılık vereceklerini duyurmasıyla iki ülke arasında diplomatik bir gerginlik başlamıştı. Bunun üstüne Amerika da Tayvan'a silah satışını onayladı. Tüm bu gelişmeler ışığında, Çin Savunma Bakanlığı dün bir açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü Jank Xiogang, Tayvan'a silah satışının "Tek Çin" ilkesini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temelini oluşturan "Üç Ortak Bildiri"yi ihlal ettiğini duyurdu.

Silah satışının Çin'in içişlerine müdahale olduğunu, egemenliği ve güvenlik çıkarlarını zedelediğini, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçılara yanlış mesaj verdiğini ifade etti Çin Savunma Bakanlığı. Ve Amerika'yı diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirdiler. Tayvan'ın bağımsızlığını askeri imkânlarla desteklemek ancak bunu yapana zarar verir. Tayvan'ı kullanarak Çin'i çevreleme planı başarısızlığa mahkûmdur diyor Çin Savunma Bakanlığı.

Peki Amerika Tayvan'a neler satacak, daha doğrusu sattı, diye baktığımızda: Özellikle F-16 savaş jetleri, C-130 Herkül kargo uçakları ve çok rollü IDF savaş uçakları için standart yedek parça bileşenler ve tamir aparatları satılıyor.

Bunun yanında bakım ve onarım gibi hizmetleri de içeren 330 milyon dolarlık bir satış yaptı Amerika Tayvan'a. Donald Trump, ikinci iktidarı döneminde Tayvan'a ikinci kez silah satışını onaylamış oldu. Ve Çin tarafıysa Amerika'nın bu alanda kendileriyle yaptıkları "Tek Çin" ilkesi gibi anlaşmalara sadık kalmadığını vurguluyor. Özellikle Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu hatırlatılıyor. Buna rağmen Tayvan'ı silahlandıran başta Amerika olmak üzere diğer Pasifik'teki müttefiklerine her fırsatta Çin mesajını veriyor. Ve dün Savunma Bakanlığı da Amerika'yı diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirdi.