Lübnan’dan ordu içerisinde operasyon: 2 asker çatışmada öldü

18 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.11.2025 22:41 Güncelleme: 18.11.2025 22:45
Lübnan'ın Şeravine bölgesinde ordunun içinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybederken, 3 askeri ise yaralandı.

Lübnan ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, ordu birlikleri Şeravine'de aranan kişilere yönelik baskın düzenledi.

Çıkan çatışmada 2 asker öldü, 3 asker yaralandı.

