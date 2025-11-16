Gazze'de şiddetli yağış: Çadırlar sular altında kaldı
Gazze Şeridi'nde, İsrail'in yürüttüğü iki yıllık saldırılar sonucu evleri yıkılan ve çadırlarda yaşamaya mahkum edilen yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları, bölgede üç gündür etkili olan yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yer alan onlarca çadırın şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldığını belirtti.
Gazze'nin, soğuk hava dalgası ve yağışların etkisi altında üçüncü gününü geçirdiği belirtilirken, sivil savunma ekiplerinin bölgede "su alan çadırlara müdahale etmeye çalıştığı" aktarıldı.
Yıkılmış ve ayakta zor duran binaların yağış ve rüzgar nedeniyle çökme tehlikesine karşı halk tekrar uyarıldı.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ BİNLERCE ÇADIRI SUYLA DOLDURDU
Kötü hava koşulları, son üç günde Gazze'nin farklı bölgelerinde binlerce çadırın suyla dolmasına, bir kısmının rüzgar nedeniyle uçmasına ve on binlerce kişinin yeniden açıkta kalmasına neden oldu. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.
Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, şehrin "yalnızca birkaç saatlik yağışla bile çöktüğünü" belirterek şunları söyledi:
"Gazzeliler iki yıldır süren yıkım nedeniyle zaten harap bir şehirde yaşıyor. Bu ölçekteki bir düşük basınç sistemi bile kenti felç etti. Peki ya büyük bir kutup fırtınası gelse ne olacak?"
Basal, mevcut yağışın binlerce çadırın tamamen su altında kalmasına yol açtığını ve insanların soğuk hava nedeniyle riskli, yıkılmış binalara sığınmak zorunda kaldığını ifade etti.
Gazze hükümetinin Medya Ofisi açıklamasında, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş kişinin yaşadığı bölgede insani durumun yağışlarla birlikte daha da kötüleştiğini duyurmuştu.
Açıklamada, Gazze genelindeki 135 bin çadırın yüzde 93'ünün barınmaya elverişli olmadığı, 125 bin çadırın tamamen kullanılamaz hale geldiğini açıklamıştı.
İSRAİL'İN MADDİ HASARI: 70 MİLYAR DOLAR
İsrail'in yaklaşık iki yıldır süren "soykırım niteliğindeki saldırılar" sonucunda sivil altyapının yüzde 90'ının yok edildiği, maddi kaybın ilk tahminlere göre 70 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
İsrail ise uluslararası hukuka göre sorumlulukları arasında yer alan barınma alternatiflerinin girişine izin vermeyi reddediyor. 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen yardımların engellenmesi ve çatışmaların sürmesi nedeniyle binlerce Filistinli her gün yeni risklerle karşı karşıya kalıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye 2026 Dünya Kupası’na nasıl katılır? Türkiye’nin direkt katılma şansı var mı?
- Başında beklemenize gerek yok! Sütün taşmasını engelleyen o yöntem
- FIFA 2026 DÜNYA KUPASI | Türkiye’nin play-off muhtemel rakipleri kimler?
- Gönül Dağı’nda Leyla karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız kimdir, kaç yaşında?
- Buzdolabını açtıran ses! Stresliyken neden daha çok yiyoruz?
- Güzellik rutininize ekleyin! Parlak cilt ve gür saçlar için doğal destek: Sırrı fincanda
- Hazırlıklı olun! İstanbul’da 8 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Yok sayıldı, servetlik oldu! Dünyayı değiştiren tarihi harita açık artırmada
- YDS ne zaman, saat kaçta? YDS/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Sadece yorgunluk sanmayın! Ayaklarınızdaki bu değişim ne anlama geliyor?
- Bu burçlar adeta nezaket dersi veriyor: En kibar ve saygılı 3 burç
- Fırçaya fazla mı sıkıyorsunuz, az mı? Her yaş için ne kadar diş macunu yeterli?