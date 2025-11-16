Gazze’de şiddetli yağış: Çadırlar sular altında kaldı

Gazze Şeridi, AA



"Gazzeliler iki yıldır süren yıkım nedeniyle zaten harap bir şehirde yaşıyor. Bu ölçekteki bir düşük basınç sistemi bile kenti felç etti. Peki ya büyük bir kutup fırtınası gelse ne olacak?"



Basal, mevcut yağışın binlerce çadırın tamamen su altında kalmasına yol açtığını ve insanların soğuk hava nedeniyle riskli, yıkılmış binalara sığınmak zorunda kaldığını ifade etti.



Gazze hükümetinin Medya Ofisi açıklamasında, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş kişinin yaşadığı bölgede insani durumun yağışlarla birlikte daha da kötüleştiğini duyurmuştu.



Açıklamada, Gazze genelindeki 135 bin çadırın yüzde 93'ünün barınmaya elverişli olmadığı, 125 bin çadırın tamamen kullanılamaz hale geldiğini açıklamıştı.