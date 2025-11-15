15 Kasım 2025, Cumartesi
İsveç’te çift katlı otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 04:05 Güncelleme: 15.11.2025 06:06
İsveç'in başkenti Stockholm’de çift katlı bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak durağa daldı. Kazada ölü ve yaralıların bulunduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden gelen sıcak görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı.

Kaza, başkent Östermalm bölgesinde henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan çift katlı otobüs, yol kenarındaki durağa çarparak durabildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan İsveç polisi, kazada ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu. Altı kişinin ambulansla hastaneye sevk edildiği açıklanırken bunlardan kaçının ölü ya da yaralı olduğuna ilişkinse bir bilgi paylaşılmadı.

KAZADA KASIT VAR MI?

Kaza sonrası otobüs şoförü rutin prosedür kapsamında hemen gözaltına alındı. Ancak polis raporuna yansıyan ilk bilgilere göre olayın kasıtlı gerçekleşmiş olabileceğine işaret eden herhangi bir delil söz konusu değil ve kaza olduğu yönü üzerinde duruluyor. Herhangi bir kasıtlı olarak yapılmış bir olay olduğuna dair bilgiler yok.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ölü ve yaralıların olduğu bilgisi var ki, özellikle İsveç medyasına düşen ilk bilgilere göre üç ölü, üç yaralı bilgisi vardı ama bu rakam artabilir. Sürücünün hayatta olduğu belirtilirken İsveç polisince gözaltına alındığı bildirildi. Olay sakinliğiyle bilinen ülkelerinde yaşananlar bölgeyi alarma geçirdi.

