İsveç’te çift katlı otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, başkent Östermalm bölgesinde henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan çift katlı otobüs, yol kenarındaki durağa çarparak durabildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan İsveç polisi, kazada ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu. Altı kişinin ambulansla hastaneye sevk edildiği açıklanırken bunlardan kaçının ölü ya da yaralı olduğuna ilişkinse bir bilgi paylaşılmadı.

KAZADA KASIT VAR MI?

Kaza sonrası otobüs şoförü rutin prosedür kapsamında hemen gözaltına alındı. Ancak polis raporuna yansıyan ilk bilgilere göre olayın kasıtlı gerçekleşmiş olabileceğine işaret eden herhangi bir delil söz konusu değil ve kaza olduğu yönü üzerinde duruluyor. Herhangi bir kasıtlı olarak yapılmış bir olay olduğuna dair bilgiler yok.