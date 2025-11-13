İsrail’de yolsuzlukla yargılanan Netanyahu’ya ABD kalkanı! Trump katil Bibi için af talebinde bulundu
Gazze Şeridi’nde binlerce insanın katliamı ve insanlık krizinin mimarı İsrail’de katil Netanyahu için dava açıldı. Rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu için skandal bir karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump, Herzog’a mektup yazarak af talebinde bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla açılan davalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan Netanyahu'ya yönelik destek adımı geldi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Trump'ın kendisine bir mektup yazarak Netanyahu için af talebinde bulunduğunu açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlere göre; mektubunda "En az 3 bin yıldır aranan barışı birlikte güvence altına aldığımız bu tarihi günlerde size yazmak benim için bir onurdur" diyen Trump, "Müthiş ve kararlı bir savaş zamanı başbakanı olan ve son olarak İsrail'i barışa taşıyan Binyamin Netanyahu'yu tamamen affetmeniz için size çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Orta Doğu'daki barış sürecinin devam ettiğini hatırlatan Trump, Abraham Anlaşmaları'na daha birçok ülkeyi dahil etmek için Orta Doğu liderleriyle görüşmelerini sürdürdüğünü vurguladı.
"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BAŞARI…" SÖYLEMİ
Mektubunda İsrail'in yargı bağımsızlığına sonsuz saygı duyduğunun altını çizen Trump, buna rağmen Netanyahu hakkındaki davaları "siyasi ve haksız" olarak niteledi. Göreve gelmesinden bu yana Netanyahu hükümeti ile harika bir ilişki kurduklarını aktaran Trump, "Ben Ocak ayında göreve başlar başlamaz, odak noktamızın rehineleri eve getirmek ve barış anlaşmasını tamamlamak olması gerektiği konusunda anlaştık" hatırlatmasında bulundu. Bu sürecin sonunda "eşi görülmemiş başarılara imza attıklarını" ve "Hamas'ı kontrol altına aldıklarını" söyleyen Trump, "Netanyahu'yu affederek onun İsrail'in birliğini sağlamasına izin vermenin ve bu hukuk savaşını sona erdirmenin zamanı geldi" dedi.
"AF İÇİN RESMİ BAŞVURU GEREKLİ"
Trump'ın talebine net bir yanıt vermekten kaçınan Herzog ise, bir kişinin affını istemek için İsrail Cumhurbaşkanlığı'na resmi talepte bulunması gerektiğini vurguladı. İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un Trump'a büyük saygı duyduğu ve İsrail ile Orta Doğu barışına sunduğu katkılardan dolayı Trump'a minnettar olduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanın daha önce de defalarca belirttiği üzere, af talepleri belirlenmiş prosedürlere uygun şekilde resmi başvuru ile gerçekleştirilmelidir" denildi.
NETANYAHU'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR
Netanyahu da, desteği için Trump'a teşekkür ederek, "Her zamanki gibi, doğrudan konuya girip, her şeyi olduğu gibi söylüyorsunuz. Güvenliği güçlendirmek ve barışı yaymak için ortaklığımızı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasında bulundu.
İSRAİL SİYASETİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Trump'ın Netanyahu hakkındaki af talebine İsrail siyaset dünyasından da farklı tepkiler geldi. Muhalefetteki Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid, Trump'ın dile getirdiği af talebinin Netanyahu'nun suçunu kabul ettiğinin göstergesi olduğunu ima ederek, "İsrail yasalarının, af almanın ilk şartını suçun kabul edilmesi ve suç oluşturan eylemlerden dolayı pişmanlık duyulması olarak belirlediğini hatırlatırım" dedi.
"NETANYAHU AF İÇİN TRUMP'A YALVARIYOR"
İşçi Partisi ve Meretz'i kapsayan Demokratlar İttifakı'nın lideri Yair Golan ise, yasalarla yüzleşemeyen Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Netanyahu, hakkındaki suçlamalarla ilgili 'hiçbir şey olmadı ve 'hiçbir şey olmayacak' iddiasında bulunurken, aynı zamanda aftan yararlanabilmek için Trump'a yalvarıyor. Netanyahu bir ülkeyi ve yargı süreçlerini aynı anda yönetmekte zorlanıyorsa, istifa etmelidir. Yasalar açıktır ve herkes kanun önünde eşittir" şeklinde konuştu.
BEN-GVİR'DEN HERZOG'A ÇAĞRI: TRUMP'I DİNLEYİN
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Herzog'u Trump'ın çağrısına uymaya çağırarak, "Başbakan Netanyahu'ya yönelik uydurma ve utanç verici suçlamalar, uzun zaman önce her duruşmada rezaletleri ve suçları ortaya çıkan savcılığa karşı iddialara dönüşmüştür. Netanyahu için af, doğru ve acil bir adımdır. Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Trump'ı dinleyin!" açıklamasında bulundu.
