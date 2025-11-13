İsrail’de yolsuzlukla yargılanan Netanyahu’ya ABD kalkanı! Trump katil Bibi için af talebinde bulundu

FOTOĞRAF: AA

"AF İÇİN RESMİ BAŞVURU GEREKLİ"

Trump'ın talebine net bir yanıt vermekten kaçınan Herzog ise, bir kişinin affını istemek için İsrail Cumhurbaşkanlığı'na resmi talepte bulunması gerektiğini vurguladı. İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un Trump'a büyük saygı duyduğu ve İsrail ile Orta Doğu barışına sunduğu katkılardan dolayı Trump'a minnettar olduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanın daha önce de defalarca belirttiği üzere, af talepleri belirlenmiş prosedürlere uygun şekilde resmi başvuru ile gerçekleştirilmelidir" denildi.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Netanyahu da, desteği için Trump'a teşekkür ederek, "Her zamanki gibi, doğrudan konuya girip, her şeyi olduğu gibi söylüyorsunuz. Güvenliği güçlendirmek ve barışı yaymak için ortaklığımızı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasında bulundu.