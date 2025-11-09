Florida’da polisten kaçan sürücü gece kulübüne girdi: 4 ölü, 13 yaralı
ABD’nin Florida eyaletinde, polisten kaçan bir sürücünün otomobiliyle gece kulübüne girmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Tampa Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki sürücü otoyolda tehlikeli şekilde ilerlerken polis ekiplerinin durdurma çabalarından kaçtı. Sürücü, aşırı hızla şehir merkezine yönelerek bir gece kulübüne girdi.
Olay yerinde 3 kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.