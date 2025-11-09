Florida’da polisten kaçan sürücü gece kulübüne girdi: 4 ölü, 13 yaralı

09 Kasım 2025, Pazar
Florida'da polisen kaçan sürücü gece kulübüne girdi: 4 ölü, 13 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.11.2025 13:16
ABD’nin Florida eyaletinde, polisten kaçan bir sürücünün otomobiliyle gece kulübüne girmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Tampa Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki sürücü otoyolda tehlikeli şekilde ilerlerken polis ekiplerinin durdurma çabalarından kaçtı. Sürücü, aşırı hızla şehir merkezine yönelerek bir gece kulübüne girdi.

Olay yerinde 3 kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

