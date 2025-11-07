07 Kasım 2025, Cuma
Trump resmen duyurdu: Kazakistan İbrahim Anlaşmaları'na katılmayı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.11.2025 05:26 Güncelleme: 07.11.2025 06:13
Trump resmen duyurdu: Kazakistan İbrahim Anlaşmaları’na katılmayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan’ın İbrahim Anlaşmaları’na resmen katılmayı kabul ettiğini duyurdu. Trump, yakında bir imza töreni düzenleneceğini belirterek, “Kazakistan yaklaşık 15 dakika önce, güçlü bir lidere sahip muazzam bir ülke olarak, resmi şekilde İbrahim Anlaşmaları’na katıldı. Bu bizim için büyük bir onur.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği akşam yemeğine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

KAZAKİSTAN İBRAHİM ANLAŞMALARINA KATILDI

Devlet başkanları nezdinde 2023'ten sonraki ikinci ABD-Orta Asya Zirvesi olan toplantının açılışında konuşan Trump, İbrahim Anlaşmaları'nın Orta Doğu ve diğer bölgeler için önemli olduğunu söyledi.

Trump, "Kazakistan'ın resmi olarak (anlaşmaya katılmayı) kabul ettiğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu resmi bir haber. Yaklaşık 15 dakika önce, güçlü bir lideri olan muazzam bir ülke, resmi olarak İbrahim Anlaşmaları'na katıldı. Bu büyük bir onur. Sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur." şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir telefon görüşmesi yaptığını ve Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılmasına ilişkin resmi imza töreninin kısa süre içinde gerçekleştirileceğini belirtti.

