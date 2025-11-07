Trump resmen duyurdu: Kazakistan İbrahim Anlaşmaları'na katılmayı kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan’ın İbrahim Anlaşmaları’na resmen katılmayı kabul ettiğini duyurdu. Trump, yakında bir imza töreni düzenleneceğini belirterek, “Kazakistan yaklaşık 15 dakika önce, güçlü bir lidere sahip muazzam bir ülke olarak, resmi şekilde İbrahim Anlaşmaları’na katıldı. Bu bizim için büyük bir onur.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği akşam yemeğine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.
KAZAKİSTAN İBRAHİM ANLAŞMALARINA KATILDI
Devlet başkanları nezdinde 2023'ten sonraki ikinci ABD-Orta Asya Zirvesi olan toplantının açılışında konuşan Trump, İbrahim Anlaşmaları'nın Orta Doğu ve diğer bölgeler için önemli olduğunu söyledi.
Trump, "Kazakistan'ın resmi olarak (anlaşmaya katılmayı) kabul ettiğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu resmi bir haber. Yaklaşık 15 dakika önce, güçlü bir lideri olan muazzam bir ülke, resmi olarak İbrahim Anlaşmaları'na katıldı. Bu büyük bir onur. Sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur." şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir telefon görüşmesi yaptığını ve Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılmasına ilişkin resmi imza töreninin kısa süre içinde gerçekleştirileceğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu alışkanlık çok tehlikeli! Telefonu gece şarj ederken yapılan o hata ne? 10 derece artırıyor
- TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır?
- 2023'te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?
- Kırım hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır?
- Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda kaptanıderya ve sadrazam olarak görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa hangi hayvanı yanında gezdirmiştir?
- Kısa adı "Birleşik Krallık" olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz?
- Özellikle 18. yüzyıl İngiltere'sindeki büyük mutfaklarda, et işlerinin saatlerce döndürülmesi için hangi hayvanlar çalıştırılmıştır?
- 7 KASIM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ | 21 İlçe etkilenecek: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- 7 KASIM CUMA HUTBESİ | Cuma Hutbesi konusu ne? TAM METİN OKU-PDF İNDİR
- RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2025 | En yeni, anlamlı, ayetli ve hadisli cuma sözleri: WhatsApp, Instagram, Facebook…
- MİT’ten adaylara rehber video! İstihbarat uzmanı olmak için başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı?
- 2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liseye Geçis Sınavı ne zaman, belli oldu mu? LGS hangi tarihte yapılacak?