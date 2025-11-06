BMGK'da Suriye kararı: Ahmed Şara'ya yaptırımlar kaldırıldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’a uygulanan yaptırımları kaldırdı.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören ABD kararını kabul etti.
ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, BMGK'ye getirdiği, Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul edildi.
Karara 14 BMGK üyesi "evet" derken Çin ise çekimser kaldı.
Karardan sonra konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, "Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor." dedi.
Waltz, Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Aralık 2024'ten bu yana terörizm ve uyuşturucuyla mücadele, kimyasal silah kalıntılarının ortadan kaldırılması, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme taahhütlerini yerine getirmek için sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi.
Associated Press'in (AP) dün yayımladığı haberde, Sara'nın Beyaz Saray'a ziyareti öncesi ABD'nin BMGK'de Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar taslağı metni üzerinde çalıştığı belirtilmişti.
Karar taslağının BMGK'de kabul edilmesi için 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.
ŞARA VE TRUMP'IN GÖRÜŞMESİ 10 KASIM'DA
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 10 Kasım'da Beyaz Saray'a gidecek ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Bu, bir Suriye Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray'a yaptığı ilk ziyaret olacak. Şara geçen eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitmişti.
Beyaz Saray, salı günü yaptığı açıklamada Şara'nın savaş sonrası ülkenin istikrara kavuşması için "iyi bir ilerleme kaydettiğini" açıkladı ve Şara'nın 10 Kasım'daki Washington ziyaretini doğruladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmenin içeriğinin ne olacağına dair bilgi de verdi. Leavitt'in verdiği bilgiye göre görüşme, Başkan Trump'ın "barış için dünyanın her yerinden herkesle görüşmeye" hazır olduğu tutumunun bir parçası olarak gerçekleşecek.
