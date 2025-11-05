05 Kasım 2025, Çarşamba
ABD'de kargo uçağı düştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 01:49 Güncelleme: 05.11.2025 02:26
Amerika'nın Kentucky Eyaleti burası, Louisville Uluslararası Havalimanı'nda bir kargo uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken düşme anlarına ait görüntüler an be an kaydedildi.

Olay, Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı'nın güneyinde, yerel saatle tam 17:15'te yaşandı. Düştüğü ana dair görüntüler, uçağın alev aldığı görüntüler yer alırken uçağın kalkar kalkmaz yerle temasının kesilerek çakıldığı belirtildi.

ABD'DE KARGO UÇAĞI KALKIŞTAN HEMEN SONRA DÜŞTÜ!

Saniyeler içinde uçak alev topuna dönerken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Uçağı söndürmek için müdahale sürerken havalimanının uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

