Trump Maduro’yu terörist ilan etmeye hazırlanıyor! Amerikan medyasından çarpıcı iddia

ABD-Venezuela gerilimi sürerken New York Times'a konuşan ABD'li bir yetkilinin ortaya attığı iddialar gündem oldu. Buna göre Trump yönetimi Maduro'yu terörist ilan etmeye hazırlandığı ifade etti.

ABD-Venezuela arasında savaş çığlıkları daha da yükselirken ABD'den yapılan son açıklamada, Venezuela operasyonu için düşünülen seçenekler arasında Maduro'yu yakalamak veya öldürmek için özel kuvvetlerin gönderilmesi de olduğu belirtildi.

Öte yandan yapılan bir diğer açıklamada Trump yönetiminin Maduro'yu terörist ilan etmeye hazırlandığı belirtildi.