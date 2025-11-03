Kudüs Valiliği duyurdu! 10 bin 822 İsrailliden Mescid-i Aksa'ya baskın
Kudüs Valiliği tarafından İsrail'in ihlallerine ilişkin hazırlanan aylık rapor yayımlandı. Bu kapsamda ekim ayında Filistin topraklarını gasbeden 10 bin 822 İsrailli, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi.
Katil İsrail Gazze'de katliamlarına devam ederken Kudüs Valiliği, İsrail'in ihlallerine ilişkin hazırladığı aylık raporu yayımladı.
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinde açık ve sistematik bir artışın yaşandığına dikkati çekilen raporda, ekim ayında Filistin topraklarını gasbeden 10 bin 822 İsraillinin Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.
İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenliğini dayatmayı amaçlayan sistematik bir Yahudileştirme politikası uyguladığı uyarısında bulunuldu.
Ekim ayında Yahudilerin Yom Kippur ve Sukot bayramlarında Aksa'ya yönelik baskınların en yüksek seviyeye çıktığı belirtilen raporda, Aksa'nın tarihi ve kanuni statükosunun "dans etme, dini ritüel gerçekleştirme ve provakatif eylemlerle" ihlal edildiği kaydedildi.
İSRAİL'İN EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHLALLER
Kudüs Valiliğinin raporunda, İsrail makamlarının ekim ayında 16 Filistinlinin Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılması kararı aldığı ifade edildi.
Kudüs'te ekim ayında İsrail ordusunun ateş açması sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 11'i çocuk, 3'ü kadın 87 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
İsrail'in ekimde Kudüs'te Filistinlilerin yapılarını hedef alan 15 yıkım gerçekleştirdiği, 45 yeni yıkım kararı ile 7 tahliye kararı çıkardığı aktarıldı.
MESCİD-İ AKSA'YA İLİŞKİN STATÜKO
Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.
Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.
Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.
İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret gerçekleştirebildiği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.
Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasım Dolunayı hangi gün? Kunduz Süper Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, özellikleri neler?
- ALES/3 sınav yeri sorgulama | ALES sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM takvimi...
- AFAD’tan 71 ilde büyük alım! AFAD 1.250 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte il il branş ve kontenjanlar...
- Yeniden Değerleme Oranı 2026: Pasaport, vergi, harç, MTV ve IMEI ücretleri ne kadar olacak? İşte kalem kalem artan ücretler
- Memura ve 4C'liye 4 AYLIK ARTIŞ | 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...
- Meteoroloji son dakika | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Sıcaklıklar sert düşecek, yağışlı sistem kapıda: Yarından itibaren...
- Kira artış oranı hesaplama | Kasım ayı konut, iş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK-TEFE-TÜFE...
- Emekliye enflasyon zammı | SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 3 formüllü artış sinyali! 16.881 TL maaş alana ocakta en az...
- KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama
- Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?
- SON DAKİKA DEPREM! Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Bursa... Az önce deprem mi oldu nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ
- Nem ve küf kabusuna son! Uzmanların önerdiği 7 mucize bitki