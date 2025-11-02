Şam’da uyuşturucu operasyonu: 323 paket esrar ve 35 bin captagon hap ele geçirildi

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri, Şam'ın Zebedani ilçesinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında uyuşturucu maddelerin bir mezarın içine gizlendiğini tespit etti.

Operasyonda 323 paket esrar ve yaklaşık 35 bin captagon hapının ele geçirildiği, olayla bağlantılı kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Ekim ayında Şam'da gerçekleştirilen operasyonlarda bir uyuşturucu şebekesi çökertilmiş, kaçırılmaya hazırlanılan toplam 23 milyon captagon hapı ele geçirilmişti.