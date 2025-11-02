Meksika’da süpermarkette yangın faciası! 23 kişi yanarak can verdi

Sonora Eyaleti Valisi Alfonso Durazo, bir video mesajında "Ne yazık ki, yaşamını yitirenlerin bir kısmı çocuklardan oluşuyor." diyerek ölü sayısının 23, yaralı sayısının ise 11 olduğunu açıkladı.

Durazo, Hermosillo kentinde yaşanan patlamada yaralananların hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

"Olayın nedenini ve olası sorumluları belirlemek için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talimatını verdim," dedi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre olay kazara meydana geldi. Soruşturma, mağaza içerisinde bulunan bir trafoya odaklanıyor," ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "İtfaiye ekipleri binaya giriş izni verdiğinde olayın kesin nedeni netleştirilecektir," denildi.

"BU ACIYI KİMSE YALNIZ YAŞAMAYACAK"

Patlamanın şehir merkezindeki bir Waldo's mağazasında gerçekleştiği bildirildi.

Vali Durazo, "Bu acıyı kimse yalnız yaşamayacak. İlk andan itibaren acil durum, güvenlik ve sağlık ekipleri büyük bir profesyonellik ve özveriyle müdahale ederek durumu kontrol altına aldı ve hayat kurtardı," ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİLER ALEVLER ARASINDA MAHSUR KALDI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise sosyal medya platformu X üzerinden "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Sheinbaum, "Sonora Valisi Alfonso Durazo ile temas halindeyim. Gereken her türlü desteği sağlayacağız. İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodriguez'e, mağdur ailelere ve yaralılara destek olmak üzere bir ekip göndermesi talimatını verdim." dedi.

Meksika medyasında yer alan haberlere göre, patlamanın ardından müşteriler mağaza içinde sığınak ararken alevler arasında mahsur kaldı. Yerel basında yayınlanan görüntülerde binanın cephesinin tamamen karardığı ve camlarının kırıldığı görüldü.

ÖLÜLER GÜNÜ KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ

El Universal gazetesi, patlamanın yerel saatle 14.00'te (20.00 GMT) meydana geldiğini ve çevredeki işletmelerin yangının yayılmasını önlemek için kepenk kapattığını aktardı.

Yerel yetkililer, halktan patlamanın yaşandığı bölgeden uzak durmalarını isterken, aynı gün yapılması planlanan Ölüler Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.