Brezilya’da uyuşturucu operasyonu: 132 ölü

Brezilya basınında yer alan haberlere göre güvenlik güçleri, Rio de Janeiro'nun kuzeyindeki 'favela' (yoksul mahalle) olarak adlandırılan Penha ve Alemao mahallelerinde ülkenin en büyük suç örgütlerinden Comando Vermelho'ya yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yetkililer, operasyon sırasında çıkan çatışmada 4'ü polis olmak üzere 132 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.