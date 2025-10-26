İrlanda’nın yeni cumhurbaşkanı Connolly oldu! İsrail’e karşıtlığıyla biliniyor

İrlanda'nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly, Filistin davasına sahip çıkışıyla biliniyor. (AP)

Görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in yerine yapılan seçimde Connolly, Fine Gael Partisi'nin adayı Heather Humphreys ile yarıştı.

Resmi sonuçlara göre Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4'ünü alarak seçimi kazandı. Diğer aday Humphreys ise oyların 29,5'ini aldı. Connolly, 11 Kasım'da düzenlenecek törenle görevi devralarak İrlanda'nın üçüncü kadın cumhurbaşkanı olacak.

İSRAİL GERÇEKLERİNİ HAYKIRAN İSİM

Ezici bir çoğunlukla kazanan Catherine Connolly, bir keresinde Hamas'ın 'Filistin halkının dokusunun bir parçası' olduğunu söylemiş, ardından İsrail'i bir terör devleti olarak nitelendirerek, 'soykırım' ile suçlamıştı.