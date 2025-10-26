İrlanda'nın yeni cumhurbaşkanı Connolly oldu! İsrail'e karşıtlığıyla biliniyor
İrlanda'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Catherine Connolly, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
İrlanda'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde, sol görüşlü bağımsız aday Catherine Connolly oyların yüzde 63,4'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in yerine yapılan seçimde Connolly, Fine Gael Partisi'nin adayı Heather Humphreys ile yarıştı.
Resmi sonuçlara göre Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4'ünü alarak seçimi kazandı. Diğer aday Humphreys ise oyların 29,5'ini aldı. Connolly, 11 Kasım'da düzenlenecek törenle görevi devralarak İrlanda'nın üçüncü kadın cumhurbaşkanı olacak.
İSRAİL GERÇEKLERİNİ HAYKIRAN İSİM
Ezici bir çoğunlukla kazanan Catherine Connolly, bir keresinde Hamas'ın 'Filistin halkının dokusunun bir parçası' olduğunu söylemiş, ardından İsrail'i bir terör devleti olarak nitelendirerek, 'soykırım' ile suçlamıştı.
