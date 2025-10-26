26 Ekim 2025, Pazar
İrlanda'nın yeni cumhurbaşkanı Connolly oldu! İsrail'e karşıtlığıyla biliniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 26.10.2025 12:24
İrlanda'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Catherine Connolly, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

İrlanda'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde, sol görüşlü bağımsız aday Catherine Connolly oyların yüzde 63,4'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

İrlanda'nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly, Filistin davasına sahip çıkışıyla biliniyor.

Görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in yerine yapılan seçimde Connolly, Fine Gael Partisi'nin adayı Heather Humphreys ile yarıştı.

Resmi sonuçlara göre Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4'ünü alarak seçimi kazandı. Diğer aday Humphreys ise oyların 29,5'ini aldı. Connolly, 11 Kasım'da düzenlenecek törenle görevi devralarak İrlanda'nın üçüncü kadın cumhurbaşkanı olacak.

İSRAİL GERÇEKLERİNİ HAYKIRAN İSİM

Ezici bir çoğunlukla kazanan Catherine Connolly, bir keresinde Hamas'ın 'Filistin halkının dokusunun bir parçası' olduğunu söylemiş, ardından İsrail'i bir terör devleti olarak nitelendirerek, 'soykırım' ile suçlamıştı.

