Milli Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilgilendirme toplantısı: TSK Gazze için her türlü göreve hazır





HER TÜRLÜ RİSKE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 30 Ekim 2025 itibarıyla 3 yıl uzatıldığını hatırlatan Aktürk, "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya, istikrar ve güvenlik tesisi çabalarını sekteye uğratmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve Suriye'deki istikrarın tesisine dair çabaların pekiştirilmesine devam edilecek. İsrail-Lübnan savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan Barış Gücü'ne 2006 yılından bu yana sağlanan katkı ile Lübnan'da barışın tesisi ve idamesi amacıyla bölgedeki güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, istikrarın sağlanması ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin kapasite inşasına yardım edilmesi çalışmaları sürdürülecektir" diye konuştu.



"BATI ŞERİA FİLİSTİN TOPRAĞIDIR"

İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakı hakkındaki kararına yönelik konuşan Aktürk, "İsrail'in Gazze'de tesis edilen ateşkes anlaşmasına tümüyle uymasını, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen ekipmanların ve insani yardım malzemelerinin girişini engellememesini bekliyoruz. Ayrıca, Filistin toprağı olan ve işgal altında bulunan Batı Şeria'nın ilhakına yönelik İsrail meclisinde alınan hukuksuz kararı reddediyor; bölgedeki barış, huzur ve istikrar arayışlarına engel olma amacıyla atılan bu saldırgan ve provokatif adımın Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğinin altını çiziyoruz" dedi.



Tuğamiral Aktürk'ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.