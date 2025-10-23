Alçak Ben Gvir'den hapishanede Filistinli esirlere yönelik skandal! İdam edilmeleri gerek
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, bugün İsrail'in güneyinde yer alan Ketziot Hapishanesi'nde Filistinli esirlerin tutulduğu küçük hücrenin önünde kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaş ve skandala tepkiler gelmişti. Videoda Filistinli esirleri gösteren alçak siyonist "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar; reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası." demişti. Hamas'tan bu duruma tepki geldi ve yapılan açıklamada "Uluslararası toplumu ve dünyadaki özgür insanları, bu işgalci Nazilerin işledikleri suçları kamuoyuna açıklamaları ve uluslararası mahkemelerde yargılamaları çağrısında bulunuyoruz." denildi.
Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli esirleri en basit haklarından mahrum bırakmakla gurur duyan tavrının "İsrail'in Filistinlilere karşı sadist ve faşist tutumunu gözler önüne serdiğini" belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri "terörist" şeklinde göstererek, esrilere karşı işkence ve idam talebinde bulunmasına tepki gösterildi.
HAMAS: SADİST VE FAŞİST TUTUMU GÖZLER ÖNÜNDE
Açıklamada, "Ben-Gvir'in Filistinli esirlere yönelik kötü muamele ve işkenceyi ifşa ederek onları idamla tehdit ettiği sahneler, işgalci İsrail'in Filistinli esirlere yönelik sadist ve faşist tutumunu gözler önüne seriyor." ifadeleri kullanıldı.
YARGILANMALARI İÇİN ÇAĞRI
İsrailli yetkililerin Filistinli masumlara ve esirlere karşı işlediği suçların tüm dünya tarafından izlendiğine dikkati açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İsrail'den teslim alınarak Gazze'ye getirilen Filistinli esirlerin cenazeleri, maruz kaldıkları barbarca işkence ve kötü muamele nedeniyle tanınmaz halde. Uluslararası toplumu ve dünyadaki özgür insanları, bu işgalci Nazilerin işledikleri suçları kamuoyuna açıklamaları ve uluslararası mahkemelerde yargılamaları çağrısında bulunuyoruz."
ALÇAK BEN-GVIR'DEN FİLİSTİNLİ ESİRLERE "İDAM" İTHAMI
Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarıyla sürekli gündeme gelen İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, bugün İsrail'in güneyinde yer alan Ketziot Hapishanesi'nde Filistinli esirlerin tutulduğu küçük hücrenin önünde kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaşmıştı.
İçinde 3 Filistinli esirin yerde dizleri üzerinde bekletildikleri küçük hücrenin önünde duran Ben-Gvir, "Filistinli esirler hak ettikleri şekilde yerlerde oturtuluyor." demişti.
Alaycı bir tavırla Filistinli esirler aleyhinde konuşan Ben-Gvir, "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar; reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası." ifadelerini kullanmıştı.
Ben-Gvir, birkaç gün önce de İsrail'deki bir hapishaneye ziyareti esnasında Gazze'deki yıkımı gösteren posterin önünde yaptığı konuşmayı Instagram hesabından paylaşmıştı.
Ben-Gvir, söz konusu paylaşımdan bir gün sonra 21 Ekim'de de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere işaret ederek, "teröristler için idam cezası" yasasının en kısa sürede çıkarılmasını umduklarını ifade etmişti.
"O zamana kadar, hak ettikleri şartlar altında cezaevinde kalmaya devam edecekler." ifadesini kullanan Ben-Gvir, gözaltı koşullarını yasal olarak mümkün olan en asgari düzeyde tutacağını ve bu koşulları daha da sıkılaştırarak caydırıcılığı güçlendirmeye devam edeceğini savunmuştu. Ben-Gvir, "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde oylama için Meclis Genel Kuruluna getirilmezse, iktidara destek vermeyeceği tehdidinde bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hazırlıksız yakalanmayın! BEDAŞ açıkladı: İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek?
- CUMA MESAJLARI 2025: En yeni, anlamlı ve hadisli cuma sözleri
- UEFA KONFERANS LİGİ | Samsunspor-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Alarma ihtiyaçları yok: Güne en erken başlayanlar onlar! Sabahları zinde uyanan 3 burç
- Bir şey olmaz demeyin! Çocuğunuzdan uzak tutmanız gereken o besin
- 24 Ekim Cuma hutbesi konusu ve tam metni: “Birlikte Bereket, Kardeşlikte Rahmet Vardır”
- Tesla envanter ne zaman, saat kaçta? Tarih belli oldu
- En ucuz konut kredisini hangi banka veriyor? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte örnek hesaplama…
- Eşinizle iletişim kurmakta zorlanıyor musunuz? Psikolog açıkladı: Sebebi bu olabilir
- 2025 İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte güzergah ve parkur detayları...
- 29 Ekim’de noterler açık mı, çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı’nda noterler hizmet verecek mi?
- 23 Ekim A101 aktüel kataloğu satışta: Yaz kış kamp yapanlara fırsat ürünler A101’de! Portatif ocak ve termos 999 TL