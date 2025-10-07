İnsanlık tarihinin en acı soykırımı 2. yılında! İsrail Gazze’de on binlerce masumu katletti

İsrail Gazze'de sadece silahlarla değil açlıkla da soykırım yapıyor. (A Haber arşiv)

GAZZE'NİN KÜLTÜREL DOKUSU YOK EDİLİYOR

İsrail ordusunun saldırıları sadece sivilleri değil, Gazze'nin binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasını da hedef aldı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi verilerine göre, 2 yılda 325 arkeolojik ve tarihi alandan 208'i doğrudan saldırılarla tahrip edildi.

Gazze'deki dini yapılar da bombardımandan nasibini aldı. İsrail'in saldırılarında 233 imam, vaiz ve dini lider ile 20 Hristiyan din görevlisi yaşamını yitirdi. Filistinli yetkililer, bu saldırıların toplumun ahlaki ve dini yapısını çökertmeyi hedefleyen planlı bir stratejinin parçası olduğunu belirtiyor.

İki yıldır süren bu yıkım, Gazze'yi sadece harabeye değil, insanlığın vicdanında derin bir yara haline getirdi.

ABLUKA VE NETZARİM KORİDORUYLA TEDARİK AKIŞININ ENGELLENMESİ

Bölgedeki trajedi, görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 9 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde tam bir abluka uygulanacağını; bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını duyurmasıyla başladı.

Bu açıklamanın üzerinden 3 hafta geçmeden İsrail, 27 Ekim 2023'te Gazze'ye kara saldırısı başlattı, Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyini "Netzarim Koridoru"yla ayırdı, insani yardımların kuzeye ulaşmasını engelledi.

2023'ün sonlarına doğru ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Beyt Hanun beldeleri ile Cibaliya kenti, Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kentinde açlık durumu kök salmaya başladı. Kısıtlı miktardaki ürünler nedeniyle fiyatlar fahiş şekilde arttı, bazı aileler hayatta kalabilmek için atlarını kesmek zorunda kaldı; abluka nedeniyle un ve ekmeğe ulaşılamaz oldu.

Bu dönemde Gazze Şeridi'ne dışarıdan gelen insani yardımlar sınırlı miktarlarda Refah Sınır Kapısı'ndan Refah, Han Yunus gibi güney bölgelere ulaşabildi. Ancak Mayıs 2024'te İsrail'in Refah Sınır Kapısının kontrolünü tamamen ele geçirip kapatması sonucu güney bölgelerine de yardım akışı adeta cendereye alınarak "nefes alamaz" hale getirildi.