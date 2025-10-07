ABD'den Suriye'de El Kaide'ye operasyon! Üst düzey yetkili öldürüldü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 2 Ekim'de Suriye'de düzenlenen operasyonla El Kaide'ye saldırı düzenledi. Olayda Ensar el-İslam adlı örgütün üyesi Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in öldürüldüğü belirtildi.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada operasyona ilişkin ayrıntı belirtilmezken Ensar el-İslam adlı örgütün üyesi Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in öldürüldüğü belirtildi.
CENTCOM komutanı Brad Cooper, konuyla ilgili açıklamasında, "Orta Doğu'daki ABD güçleri, teröristlerin saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını engellemek ve durdurmak için hazır durumda" ifadelerini kullandı. "Vatanımızı, savaşçılarımızı, müttefiklerimizi ve bölge genelinde ve ötesindeki ortaklarımızı savunmaya devam edeceğiz," diye ekledi.
