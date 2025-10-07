08 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri ABD'den Suriye'de El Kaide'ye operasyon! Üst düzey yetkili öldürüldü

ABD'den Suriye'de El Kaide'ye operasyon! Üst düzey yetkili öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 00:03 Güncelleme: 08.10.2025 00:56
ABONE OL
ABD’den Suriye’de El Kaide’ye operasyon! Üst düzey yetkili öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 2 Ekim'de Suriye'de düzenlenen operasyonla El Kaide'ye saldırı düzenledi. Olayda Ensar el-İslam adlı örgütün üyesi Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in öldürüldüğü belirtildi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada operasyona ilişkin ayrıntı belirtilmezken Ensar el-İslam adlı örgütün üyesi Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in öldürüldüğü belirtildi.

CENTCOM komutanı Brad Cooper, konuyla ilgili açıklamasında, "Orta Doğu'daki ABD güçleri, teröristlerin saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını engellemek ve durdurmak için hazır durumda" ifadelerini kullandı. "Vatanımızı, savaşçılarımızı, müttefiklerimizi ve bölge genelinde ve ötesindeki ortaklarımızı savunmaya devam edeceğiz," diye ekledi.

Foto: ahaber.com.tr (Ekran Görüntüsü)Foto: ahaber.com.tr (Ekran Görüntüsü)

Açıklamada, operasyonun bölgedeki istikrar ve güvenlik için yürütülen sürekli çabaların bir parçası olduğu vurgulandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’den Suriye’de El Kaide’ye operasyon! Üst düzey yetkili öldürüldü ABD’den Suriye’de El Kaide’ye operasyon! Üst düzey yetkili öldürüldü ABD’den Suriye’de El Kaide’ye operasyon! Üst düzey yetkili öldürüldü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör