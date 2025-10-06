Everest'te bin kişi dağda mahsur kaldı! Harekete geçildi
Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'te bin kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan dağcılardan 350'si kurtarılırken, 200'den fazlasıyla da iletişim kurulduğu öğrenildi.
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Everest Dağı'nın doğu yamacında kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan bin kişiden 350'sinin kurtarıldığı, 200'den fazla kişiyle de temas kurulduğu bildirildi.
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Everest Dağı'nın doğu yamacında kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan bin kişinin yaklaşık yarısına ulaşıldı.
Çin basınında yer alan haberlere göre; 350 kişinin yerel köylüler ve profesyonel ekipler tarafından kurtarılarak Qudang adlı kasabaya getirildiği bildirildi. Ayrıca 200'den fazla kişiyle temas kurulduğu aktarıldı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, bölgede mahsur kalan diğer kişilerin de kademeli olarak ekipler eşliğinde Qudang kasabasına ulaşmasının beklendiği belirtildi.
BİN KİŞİ MAHSUR KALMIŞTI
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Everest Dağı'nın doğu yamacında 3 Ekim akşamı başlayan kar fırtınası bölgeye ulaşımı engellemiş, dağ yürüyüşü yapan yaklaşık bin kişinin kamplarda mahsur kaldığı açıklanmıştı. Karı temizlemek için yüzlerce yerel köylü ve kurtarma ekibi seferber edilirken, bölgeye girişler geçici olarak askıya alınmıştı.
