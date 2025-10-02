Putin’den Gazze açıklaması: Çözüm Filistin Devleti’nin kurulması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Gazze'nin yönetiminin Filistin Ulusal Yönetimi tarafından üstlenilmesinin daha iyi olacağını açıkladı. Gazze'de durumun korkunç olduğunu, çözümün Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu belirten Putin "Hamas ile temas halindeyiz.İki devletli çözümü destekleyecekse Trump'ın planını destekleriz" dedi.

