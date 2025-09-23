23 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 09:04
İsrail işgal güçleri uyarısız bombaladı: 60 Filistinli enkaz altında

İsrail işgal güçleri, Gazze’nin El-Samir bölgesinde bulunan bir binayı hiçbir tahliye uyarısı yapmadan hedef aldı. İlk belirlemelere göre, saldırıda en az 60 Filistinli enkaz altında kaldı.

Yerel kaynaklar, vurulan binada çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğunu aktarırken, arama-kurtarma ekiplerinin sınırlı imkanlarla enkaz altındaki sivillere ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Ambulans ve sivil savunma araçlarının ise bombardımanın yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadığı ifade edildi.

KATİL İSRAİL'DEN BİR KATLİAM SALDIRI DAHA

SOYKIRIMIN YENİ HALKASI

İsrail'in bu saldırısı, aylardır süren sistematik soykırım politikalarının bir devamı olarak değerlendiriliyor. Gazze'de sivillerin barındığı evler, okullar, hatta BM'ye bağlı tesisler dahi hedef alınırken, uluslararası toplumun sessizliği eleştirilerin odağında.

ULUSLARARASI SESSİZLİK TEPKİ ÇEKİYOR

Filistinli yetkililer, yaşananların "bir askeri operasyon değil, bilinçli bir yok etme girişimi" olduğunu vurguladı. İnsan hakları örgütleri, İsrail işgal güçlerinin savaş suçu işlediğini belirterek acil müdahale çağrısı yaptı.

