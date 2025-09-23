23 Eylül 2025, Salı

Katil İsrail’den bir katliam saldırı daha

Giriş: 23.09.2025 08:53
Güncelleme:23.09.2025 08:54
Terör devleti İsrail El Samir bölgesindeki bir binayı tahliye uyarısı yapmadan bombaladı. İlk belirlemelere göre en az 60 Filistinli enkaz altında kaldı.
