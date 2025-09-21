Tarihi adım: Kanada ve Avustralya Filistin’i tanıdı!

Kanada Başbakanı Carney Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıkladı. Ayrıca Avustralya'da Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler arasında yer aldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını bildirdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı. Avustralya'nın, bugünden itibaren bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığını bildiren Albanese, "Avustralya böylece Filistin halkının hakkı olan ve uzun zamandır hedeflediği amaçlarını tanımaktadır." ifadesini kullandı. Albanese, Avustralya'nın iki devletli çözüme desteğini yineledi.

Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında, BM Genel Kuruluna ilişkin, "Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözüme ivme kazandırmasını temenni ediyoruz." demişti.

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrası ise iki üşkeden de peş peşe Filistin Devleti'ni tanıdıkları konusunda açıklama geldi.

Daha önce ise Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulunda Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmaya hazırlandıkları yönünde açıklamalar geliyordu.