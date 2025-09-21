21 Eylül 2025, Pazar

İngiltere Kanada ve Avusturalya Filistin’i tanıdı!

ahaber.com.tr
Giriş: 21.09.2025 16:24
Kanada, İngiltere ve Avusturalya Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıkladı. A Haber ekibinden Alpaslan Düven, Londra'dan son gelişmeleri aktardı.
