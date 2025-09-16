16 Eylül 2025, Salı
Rubio İsrail'den sonra Doha'da | Katar Emiri Al Sani kabul etti: Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız

Rubio İsrail'den sonra Doha'da | Katar Emiri Al Sani kabul etti: Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.09.2025 17:15
Rubio İsrail’den sonra Doha’da | Katar Emiri Al Sani kabul etti: Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Katar ile ABD arasındaki stratejik ilişkiler ve özellikle savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in geçen hafta Doha'ya düzenlediği saldırının yansımaları, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esir takası ile bölgedeki tansiyonun düşürülmesine yönelik ortak diplomatik çabalar masaya yatırıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail saldırısının ardından Doha'ya yaptığı ilk ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani görüştü. (AA)

"EGEMENLİĞİMİZİ SAVUNMAKTA KARARLIYIZ"

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ensari, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırı ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Ziyaretin amacının, İsrail'in Doha'ya saldırısının ardından ABD'nin Katar'ın güvenliği ve egemenliğine tam desteğini yeniden teyit etmek olduğunu belirten Ensari, "ABD ile ilişkilerimiz özellikle savunma alanında stratejiktir. Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız ve benzer saldırıların tekrarlanmaması için gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU, KENDİSİYLE MÜZAKERE EDEN HERKESİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR"

Ensari "Netanyahu'ya mesajımız; uluslararası hukukun cezasız şekilde ihlal edilmesi durumunun artık devam etmeyeceğidir." dedi.

Gazze'de ateşkes müzakerelerine de değinen Ensari, "Müzakereler şu an gerçekçi görünmüyor. Çünkü Netanyahu, kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek ve arabulucu ülkeyi dahi bombalamak istiyor." ifadelerini kullandı.

Rubio İsrail’den sonra Doha’da | Katar Emiri Al Sani kabul etti: Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız Rubio İsrail’den sonra Doha’da | Katar Emiri Al Sani kabul etti: Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız Rubio İsrail’den sonra Doha’da | Katar Emiri Al Sani kabul etti: Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız
