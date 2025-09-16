Rubio İsrail'den sonra Doha'da | Katar Emiri Al Sani kabul etti: Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Katar ile ABD arasındaki stratejik ilişkiler ve özellikle savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı.
Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in geçen hafta Doha'ya düzenlediği saldırının yansımaları, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esir takası ile bölgedeki tansiyonun düşürülmesine yönelik ortak diplomatik çabalar masaya yatırıldı.
"EGEMENLİĞİMİZİ SAVUNMAKTA KARARLIYIZ"
Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ensari, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırı ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığını aktardı.
Ziyaretin amacının, İsrail'in Doha'ya saldırısının ardından ABD'nin Katar'ın güvenliği ve egemenliğine tam desteğini yeniden teyit etmek olduğunu belirten Ensari, "ABD ile ilişkilerimiz özellikle savunma alanında stratejiktir. Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız ve benzer saldırıların tekrarlanmaması için gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.
"NETANYAHU, KENDİSİYLE MÜZAKERE EDEN HERKESİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR"
Ensari "Netanyahu'ya mesajımız; uluslararası hukukun cezasız şekilde ihlal edilmesi durumunun artık devam etmeyeceğidir." dedi.
Gazze'de ateşkes müzakerelerine de değinen Ensari, "Müzakereler şu an gerçekçi görünmüyor. Çünkü Netanyahu, kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek ve arabulucu ülkeyi dahi bombalamak istiyor." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fast food mu ev yemekleri mi? Karakteriniz sofranızda gizli! Yemek alışkanlıklarınız kişiliğini ele veriyor
- Bunu yapanın elektrik faturası yarı yarıya düşüyor: Kimsenin bilmediği o tasarruf sırrı
- Robert Redford kimdir, nereli, kaç yaşında, hastalığı neydi? Hangi filmlerde yer aldı?
- Gül Onat kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? Rol aldığı filmler ve diziler…
- Metabolizmayı uçuran İsveç diyeti: 13 günde 20 kilo eriyip gidiyor! İşte 13 günlük diyet programı
- AÖF DGS 2025 kayıtları: Son gün ne zaman, online başvuru nereden ve nasıl yapılır?
- TEKNOFEST İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ | Uçuş gösterileri ne zaman, saat kaçta?
- Cennetin Çocukları konusu nedir, nerede çekiliyor? Cennetin Çocukları oyuncuları kim, ilk bölüm başladı mı?
- 16 Eylül Maç Fikstürü | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Milli maç ne zaman? İşte günün karşılaşmaları
- 16 EYLÜL SALI TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var?
- 18 Eylül A101 kataloğu yayımlandı! Bu Perşembe A101 rafları dolup taşıyor! TV, bisiklet, yağ, tavuk, pirinç
- İsrail'in ürettiği telefon var mı, hangileri? Samsung, Xiaomi, iPhone İsrail'in mi? İşte marka marka liste...