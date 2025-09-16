Rubio İsrail’den sonra Doha’da | Katar Emiri Al Sani kabul etti: Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail saldırısının ardından Doha'ya yaptığı ilk ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani görüştü. (AA)



"EGEMENLİĞİMİZİ SAVUNMAKTA KARARLIYIZ"



Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ensari, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırı ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığını aktardı.



Ziyaretin amacının, İsrail'in Doha'ya saldırısının ardından ABD'nin Katar'ın güvenliği ve egemenliğine tam desteğini yeniden teyit etmek olduğunu belirten Ensari, "ABD ile ilişkilerimiz özellikle savunma alanında stratejiktir. Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız ve benzer saldırıların tekrarlanmaması için gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.



"NETANYAHU, KENDİSİYLE MÜZAKERE EDEN HERKESİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR"



Ensari "Netanyahu'ya mesajımız; uluslararası hukukun cezasız şekilde ihlal edilmesi durumunun artık devam etmeyeceğidir." dedi.



Gazze'de ateşkes müzakerelerine de değinen Ensari, "Müzakereler şu an gerçekçi görünmüyor. Çünkü Netanyahu, kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek ve arabulucu ülkeyi dahi bombalamak istiyor." ifadelerini kullandı.

