07 Eylül 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri ÖZEL RÖPORTAJ | Gazze’den umut sesi: Rola Dalloul

ÖZEL RÖPORTAJ | Gazze’den umut sesi: Rola Dalloul

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 07.09.2025 20:54 Güncelleme: 07.09.2025 20:54
ABONE OL
ÖZEL RÖPORTAJ | Gazze’den umut sesi: Rola Dalloul

A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu, Gazze’de hem şarkıcı hem de gazeteci olarak yaşamını sürdüren Rola Dallaoul ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. A Haber ekranlarında Gazze'deki son gelişmeleri aktaran Rola Dallaoul, dünyanın Gazze’de yaşanan katliama sessiz kaldığını belirterek, “Bu katliama sessiz kalan herkes, bu savaşın bir parçası sayılır.” dedi.

Gazze'deki yıkım ve acı her geçen gün artarken orada yaşayanlar hayata tutunmaya devam ediyor. Rola Dalloul, hem şarkıcı hem gazeteci olarak, bombaların sesi arasında çocuklarla şarkı söylemeye devam ediyor. Yaşananları dünyaya duyurmak için güçlü bir ses olmaya çalışan Rola Dallaoul, A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

GAZZE'DEN UMUT SESİ: ROLA DALLOUL

"GAZZE'DEKİ HALK ZORLA GÖÇ ETTİRİLİYOR"

Gazze'deki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Rola Dallaoul, "Halk zorla göç ettiriliyor. İşgal korkusu her yerde hissediliyor. Kuzey Gazze tamamen yıkılmış durumda. İsrail ordusu her gün mesajlar göndererek bizi güneye inmeye zorlamaya ve tehdit etmeye devam ediyor. Ancak halk hâlâ direniyor. Şu an akrabamızın çatısında kalıyoruz. Yaklaşık bir hafta önce, çocuklarla birlikte spontane bir video çekerken uzaktan bir roket sesi duyduk. Buna rağmen şarkıyı ve müziği kesmedim, videoyu da yeniden çekmeyi reddettim. Çünkü bu bizim gerçekliğimiz ve bunu saklamaya gerek yok. İşte Gazze'de son durum bu." ifadelerini kullandı.

Çocukların hem annesi hem de öğretmeni oldun bize bu deneyim anlatır mısın? sorusuna cevap veren Dallaoul, "Savaşın ilk aylarında gitar çalmaya başladım. İnternet yoktu, vakit geçirmek için müziğe yöneldim. Çocuklarla birlikte çalmaya başladım ve bu onları çok mutlu etti. Bazen bombalanan bölgelerde bile çalıp söyledik. O an, müziğin ne kadar iyileştirici bir güce sahip olduğunu derinden hissettim." cevabını verdi.

A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu, hem şarkıcı hem Gazeteci olan Rola Dallaoul ile özel röportaj gerçekleştirdi (Ekran görüntüsü)A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu, hem şarkıcı hem Gazeteci olan Rola Dallaoul ile özel röportaj gerçekleştirdi (Ekran görüntüsü)

"SESSİZ KALAN HERKES BU SAVAŞIN BİR PARÇASI SAYILIR"

Gazze'deki çocuklar için dünyaya mesaj gönderen Rola Dallaoul, "Gazze'nin çocukları masum hayatı seviyor. savaşın bitip okullarına dönmeyi istiyorlar. Ama dünya sessiz, Araplar ve Batı yıllardır bu katliamı izliyor. Çocuklar ölürken kimse harekete geçmiyor. Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor. Kınamalar yetmiyor, gerçek adımlar istiyoruz. En çok haksızlığa uğrayan Gazze'li çocuklardır. Dünyanın artık harekete geçmesini istiyorum. Dünya artık bizi daha fazla yalnız bırakmasın. Gaze'den geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. İnsanlar tamamen tükenmiş durumda. Şaşıyorum... Bu kadar ölüm ve yıkım görüntüsü bile hala kimseyi harekete geçirmediyse daha ne olması olması gerekiyor? Sessiz kalan herkes, bu savaşın bir parçası sayılır." şeklinde konuştu.

A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu, hem şarkıcı hem Gazeteci olan Rola Dallaoul ile özel röportaj gerçekleştirdi (Ekran görüntüsü)A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu, hem şarkıcı hem Gazeteci olan Rola Dallaoul ile özel röportaj gerçekleştirdi (Ekran görüntüsü)

"YARDIMLARI İÇİN TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Türkiye'den gelen yardımlar için minnettar olduğunu belirten Dallaoul, "Türkiye'den gelen desteklere minnettarız. Özellikle açlık döneminde yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Hem şarkıcı hem Gazeteci olan Rola Dallaoul, açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"Biz sadece yemek ve suyla yaşayan değil, hayalleri ve umutları olan insanlarız. İki yıldır ölüm, göç eve sürgün döngüsündeyiz. Göç büyük bir aşağılanmadır. Keşke bir ülke kapısını açsa ama Herkes Gazze'ye kapsını kapatmış Bu büyük bir acı ve onur kırıklığıdır. "

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ÖZEL RÖPORTAJ | Gazze’den umut sesi: Rola Dalloul ÖZEL RÖPORTAJ | Gazze’den umut sesi: Rola Dalloul ÖZEL RÖPORTAJ | Gazze’den umut sesi: Rola Dalloul
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör