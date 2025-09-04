Portekiz’de füniküler raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

04 Eylül 2025, Perşembe
04.09.2025
Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Elevador da Gloria fünikülerinin raydan çıkması sonucu kaza meydana geldi. İspanya merkezli Vanguardia Gazetesi'nin haberine göre kazada en az 15 kişi öldü, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

PORTEKİZ'DE FÜNİKÜLER KAZASI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

VAGON DENGESİNİ KAYBEDEREK BİNAYA ÇARPTI

İspanya merkezli Vanguardia Gazetesi'nin haberine göre, ilk verilere göre kazanın nedeni, vagonun dengesini kaybederek binaya çarpmasına neden olan bir kablo kopması olabilir. Çarpmanın etkisiyle araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Füniküler kazası nedneiyle Portekiz ve Lizbon'da milli yas ilan edildi. (AA)

PORTEKİZ VE LİZBON'DA YAS KARARI

Meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti.

