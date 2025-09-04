Portekiz'de füniküler raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Elevador da Gloria fünikülerinin raydan çıkması sonucu kaza meydana geldi. İspanya merkezli Vanguardia Gazetesi'nin haberine göre kazada en az 15 kişi öldü, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Elevador da Gloria fünikülerinin raydan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 18 kişi yaralandı.
VAGON DENGESİNİ KAYBEDEREK BİNAYA ÇARPTI
İspanya merkezli Vanguardia Gazetesi'nin haberine göre, ilk verilere göre kazanın nedeni, vagonun dengesini kaybederek binaya çarpmasına neden olan bir kablo kopması olabilir. Çarpmanın etkisiyle araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
PORTEKİZ VE LİZBON'DA YAS KARARI
Meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti.
