Portekiz’de füniküler raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Elevador da Gloria fünikülerinin raydan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

VAGON DENGESİNİ KAYBEDEREK BİNAYA ÇARPTI

İspanya merkezli Vanguardia Gazetesi'nin haberine göre, ilk verilere göre kazanın nedeni, vagonun dengesini kaybederek binaya çarpmasına neden olan bir kablo kopması olabilir. Çarpmanın etkisiyle araç tamamen kullanılamaz hale geldi.