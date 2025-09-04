Endonezya’da düşen helikopterin enkazı bulundu

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinden havalandıktan 8 dakika sonra iletişimin kesildiği helikopterin enkazına Borneo Adası'nda ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri tarafından Borneo'da düşen helikopterin enkazının yaklaşık 100 metre yakınında bir cesedin bulunduğu, diğer 7 kişiye ise henüz ulaşılamadığı belirtildi.

Orta Kalimantan eyaletindeki Palangkaraya kentine gitmek üzere 1 Eylül'de havalanan helikopter, kalkıştan 8 dakika sonra hava kontrol merkeziyle iletişimi kaybetti. Helikopterdeki 8 kişi arasında birer ABD, Brezilya ve Hindistan vatandaşı bulunuyordu.