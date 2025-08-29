Hamas’tan Türkiye’ye teşekkür mesajı: Gazze’deki soykırım karşısındaki desteklerin çok önemli

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nin işgaline yönelik saldırı harekatını devreye sokmasının ardından TBMM acil olarak olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. TBMM Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanması sonrası İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirdi. TBMM gerçekleşen bilgilendirmesinin ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırıma karşı Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteğin takdir edildiği belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan'ın İsrail ile ticari ilişkilerin kesildiği ve uçaklarına hava sahasının kapatıldığına dair açıklamasının da takdirle karşılandığı ifade edildi.

Söz konusu bu tutumların İsrail'in suçlarını ve Filistin halkına karşı süren saldırılarını açığa çıkardığı vurgulanan açıklamada, Türkiye, Arap ve İslam ülkelerine ve dünya devletlerine İsrail'e karşı yaptırımları artırması, tüm ilişkileri kesmesi, yalnızlaştırması ve liderlerinin insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı yargılanmasının sağlanması çağrısında bulunuldu.