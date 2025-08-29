29 Ağustos 2025, Cuma
FETÖ'nün firari sözde mütevelli heyeti üyesi yakayı ele verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.08.2025 15:43
Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütünün sözde finansal yapılanmasında yer aldığı belirlenen şahıs için polis ekipleri operasyon düzenledi. Bu kapsamda 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ'nün sözde finans yapılanması mütevelli heyeti içerisinde yer alan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan O.A.'nın peşine düşen polis ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler düzenledikleri operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

