27 Ağustos 2025, Çarşamba
YPG'li teröristleri harekat korkusu sardı! Köstebek gibi tünel kazmaya başladılar

YPG'li teröristleri harekat korkusu sardı! Köstebek gibi tünel kazmaya başladılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 07:00
YPG’li teröristleri harekat korkusu sardı! Köstebek gibi tünel kazmaya başladılar

Terör örgütü YPG, 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Şam yönetimiyle varılan anlaşmayı ihlal ederek olası bir askeri harekata karşı tüneller kazarak hazırlık yapıyor. Rakka ve Tabka başta olmak üzere birçok kent şantiyeye dönüştü.

Terör örgütü YPG, Suriye Ordusu'nun olası askeri operasyonuna karşı hazırlık yapmaya başladı. 10 Mart Mutabakatına uymayan örgüt, Fırat'ın doğusundaki Rakka ve Tabka başta olmak üzere birçok kentte yeni tünel ağları kazıyor.

Kazı çalışmaları son 2 ayda hız kazanırken, tünel girişlerinin şehir içindeki park ve bahçelerde yoğunlaştığı tespit edildi.

YPG'li teröristler tünel kazmaya başladı

Açık kaynaklara ve uydu görüntülerine yansıyan bilgilere göre örgüt mensupları, Fırat Nehri kıyısında yer alan stratejik öneme sahip Rakka kentinde 14 yeni tünel girişi kazdı.

Terör örgütünün tünel çalışmalarına dair çarpıcı detaylara ulaşıldı. Örgütün hastanelerin altından dahi tünel geçirdiği tespit edildi.

YPG'li teröristler tünel kazmaya başladıYPG'li teröristler tünel kazmaya başladı

ABD'NİN VERDİĞİ ARAÇLARI KULLANIYORLAR

Sabah'ın haberine göre YPG, Şam hükümetiyle imzaladıkları 10 Mart Mutabakatına uymamakta ısrar ediyor.

YPG'li teröristler tünel kazmaya başladıYPG'li teröristler tünel kazmaya başladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim, YPG'nin silahlarını teslim edip Suriye Ordusu'na entegre olması gerektiği yönünde uyarılarda bulunsa da terör örgütü YPG bu uyarılara uymayıp sahada askeri hazırlık yapmaya başladı.

YPG'li teröristler tünel kazmaya başladıYPG'li teröristler tünel kazmaya başladı

ABD'nin vermiş olduğu askeri araçları temas hatlarına sevk eden örgüt, önemli gördüğü bölgelerde tünel ve mevzi kazarak tahkimat hazırlığı yapıyor.

Yerel kaynaklar, Suriye Ordusu'nun YPG bölgelerine yönelik yeni bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu öne sürüyor.

YPG'li teröristler tünel kazmaya başladıYPG'li teröristler tünel kazmaya başladı

RAKKA'YI KÖSTEBEK YUVASINA ÇEVİRDİLER

Örgüt, Rakka şehrinde onlarca yeni tünel girişi kazdı. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre tünel giriş-çıkışları; park, bahçe, refüj gibi alanlarda yoğunlaşmış durumda.

Elde edilen bilgilere göre son aylarda kazılan yeni tünel girişi sayısı 14. Bunların 8 tanesi Rakka şehir merkezinde bulunan stadyumun çevresi ile park ve bahçelerin içine kazılmış durumda. Bu tünel ağı hakkında net bilgi bulunmasa da uzunluğunun onlarca kilometre olduğu değerlendiriliyor.

YPG'li teröristler tünel kazmaya başladıYPG'li teröristler tünel kazmaya başladı

HASTANENİN ALTINA TÜNEL KAZDILAR

Bir başka fotoğraf ise Rakka'daki hastaneden. Bölge halkı tarafından çekilen bir fotoğrafta, örgüt mensuplarının hastane etrafına tünel girişi kazdığı görülüyor. Tünelin hastanenin altından geçtiği, hastane içerisinde de girişi olabileceği değerlendiriliyor. Daha önceki operasyonlarda da sivillerin arkasına sığınan örgüt, yapacağı algı operasyonları için şimdiden zemin hazırlama çabası içerisinde.

YPG’li teröristleri harekat korkusu sardı! Köstebek gibi tünel kazmaya başladılar

Fotoğraflarda, terör örgütü mensuplarının tünel çalışmalarını brandalar ve çadırlarla gizlemeye çalıştığı da görülüyor.

YPG'li teröristler tünel kazmaya başladıYPG'li teröristler tünel kazmaya başladı

