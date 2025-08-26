Siyasi deprem kapıda: Melenchon Cumhurbaşkanı Macron’a azil tehdidiyle geliyor

Melenchon, France Inter'e yaptığı açıklamada azınlık Bayrou hükümetinin 8 Eylül'de yapılacak zorlu güven oylamasına değindi.



Daha önce hükümeti düşürmekten yana oy kullanacaklarını çok kez dile getiren Melenchon, Bayrou hükümetinin güvenoyu alamaması halinde Macron'un da "gitmesi gerektiğini" belirtti.



Melenchon, "Bu hükümetle uzlaşamayız ve bay Macron'un üçüncü kez aynı politikaları izleyecek bir başbakan atamasını engellemeliyiz. (Macron) Bu yüzden azledilmeli. Kaos (kaynağı) Macron'dur." ifadelerini kullandı.

Jean-Luc Melenchon, Macron'un ülkedeki hükümet krizlerinin "sorumlusu" olduğunu savunarak, "En kısa yol sorumlu kişinin gitmesidir." dedi.



Bu nedenle Ulusal Mecliste 23 Eylül'de Cumhurbaşkanı için azil süreci başlatacaklarını duyuran Melenchon, kamu borçlarının azaltılması için yapılan ekonomi planlamalarında da siyasi bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurguladı.