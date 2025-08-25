Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail Filistin basınını stratejik bir tehdit olarak görüyor

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gerçekleri örtbas etme ve tanıkları susturma amacıyla Filistinli gazetecileri hedef aldığı, bunun ise başarısız bir çaba olduğu vurgulandı. Açıklamada, Filistinli gazetecilere yönelik işlenen savaş suçlarının sorumluluğunun İsrail işgal yönetimine ait olduğu belirtildi.

GAZETECİLER İŞKENCEYE MARUZ KALDI

Sendika, İsrail'in şu anda 147 gazeteciyi gözaltında tuttuğunu, bunlardan 20'sinin çeşitli şekillerde işkenceye maruz bırakıldığını bildirdi. Tüm bu uygulamaların "savaş suçu" teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu suçların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiği ifade edildi.

SOYKIRIM DELİLLERİNİ GİZLEME ÇABASI

Açıklamada ayrıca, İsrail'in basına yönelik saldırılarının Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yürütülen etnik temizlik ve soykırım politikalarının delillerini gizleme çabasının bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan İsrail ordusunun bu sabah Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni hedef aldığı, saldırıda aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.